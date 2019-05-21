«Голден Стейт» вп’яте поспіль вийшов у фінал НБА (відео)



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«Голден Стейт» здолав у півфіналі НБА «Портленд» НБА

Подібне в НБА сталося вперше з 1966 року

«Голден Стейт» переміг «Портленд» в четвертому матчі півфінальної серії плей-оф НБА поспіль та вийшли в фінал. Подібне сталося в НБА вперше з 1966 року.

«Голден Стейт» переміг «Портленд» у четвертому матчі півфіналу - 119:117 ОТ

У період з 1957 по 1966 роки «Бостон» 10 разів поспіль грав у фіналах.

У чотирьох попередніх фіналах «Голден Стейт» тричі перемагав – 2015, 2017 та 2018.

У другій півфінальній парі зустрічаються «Мілуоки» та «Торонто». Наразі після трьох матчів попереду «Мілуоки» - 2:1.

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