  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Голден Стейт» вп’яте поспіль вийшов у фінал НБА (відео)

    • Розсилка
    &laquo;Голден Стейт&raquo; здолав у півфіналі НБА &laquo;Портленд&raquo;&nbsp; - «Голден Стейт» вп’яте поспіль вийшов у фінал НБА (відео)
    «Голден Стейт» здолав у півфіналі НБА «Портленд» 
    НБА

    Подібне в НБА сталося вперше з 1966 року

    «Голден Стейт» переміг «Портленд» в четвертому матчі півфінальної серії плей-оф НБА поспіль та вийшли в фінал. Подібне сталося в НБА вперше з 1966 року.

    «Голден Стейт» переміг «Портленд» у четвертому матчі півфіналу - 119:117 ОТ

    У період з 1957 по 1966 роки «Бостон» 10 разів поспіль грав у фіналах.

    У чотирьох попередніх фіналах «Голден Стейт» тричі перемагав – 2015, 2017 та 2018.

    У другій півфінальній парі зустрічаються «Мілуоки» та «Торонто». Наразі після трьох матчів попереду «Мілуоки» - 2:1.

     Читайте також: Жіноча баскетбольна збірна України почала підготовку до чемпіонату Європи
    Читайте також
    баскетбол НБА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ