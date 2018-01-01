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    Голкіпер «Динамо» відновився після травми, через яку пропустив матч з «Вересом»

    Бойко вже тренується у загальній групі
    Голкіпер «Динамо» Денис Бойко відновився після травми і повернувся в загальну групу. Характер пошкодження поки не повідомляється, але саме через цю травму воротар пропустив матч 21-го туру української Прем'єр-ліги проти «Вереса», де його команда сенсаційно поступилася з рахунком 1:3. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що
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    Денис Бойко. Фото: ФК Динамо
    Денис Бойко. Фото: ФК Динамо

    Бойко вже тренується у загальній групі

    Голкіпер «Динамо» Денис Бойко відновився після травми і повернувся в загальну групу.

    Характер пошкодження поки не повідомляється, але саме через цю травму воротар пропустив матч 21-го туру української Прем'єр-ліги проти «Вереса», де його команда сенсаційно поступилася з рахунком 1:3.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після закінчення сезону «Динамо», швидше за все, викупить контракт Бойка у «Бешикташа».

    Денис Бойко є вихованцем «Динамо».

    За основну команду киян воротар виступав з 2005 по 2014 рік.

    Потім Бойко перейшов в «Дніпро», з яким в 2015 році дійшов до фіналу Ліги Європи.

    Джерело: Footboom

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