Голкіпер «Динамо» відновився після травми, через яку пропустив матч з «Вересом»

Бойко вже тренується у загальній групі

Голкіпер «Динамо» Денис Бойко відновився після травми і повернувся в загальну групу. Характер пошкодження поки не повідомляється, але саме через цю травму воротар пропустив матч 21-го туру української Прем'єр-ліги проти «Вереса», де його команда сенсаційно поступилася з рахунком 1:3. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що



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Денис Бойко. Фото: ФК Динамо

Бойко вже тренується у загальній групі

Голкіпер «Динамо» Денис Бойко відновився після травми і повернувся в загальну групу.

Характер пошкодження поки не повідомляється, але саме через цю травму воротар пропустив матч 21-го туру української Прем'єр-ліги проти «Вереса», де його команда сенсаційно поступилася з рахунком 1:3.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після закінчення сезону «Динамо», швидше за все, викупить контракт Бойка у «Бешикташа».

Денис Бойко є вихованцем «Динамо».

За основну команду киян воротар виступав з 2005 по 2014 рік.

Потім Бойко перейшов в «Дніпро», з яким в 2015 році дійшов до фіналу Ліги Європи.

Джерело: Footboom