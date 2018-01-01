Голкіпер «Динамо» відновився після травми, через яку пропустив матч з «Вересом»
- Сьогодні, 17:56
-
Розсилка
Денис Бойко. Фото: ФК Динамо
Бойко вже тренується у загальній групі
Голкіпер «Динамо» Денис Бойко відновився після травми і повернувся в загальну групу.
Характер пошкодження поки не повідомляється, але саме через цю травму воротар пропустив матч 21-го туру української Прем'єр-ліги проти «Вереса», де його команда сенсаційно поступилася з рахунком 1:3.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після закінчення сезону «Динамо», швидше за все, викупить контракт Бойка у «Бешикташа».
Денис Бойко є вихованцем «Динамо».
За основну команду киян воротар виступав з 2005 по 2014 рік.
Потім Бойко перейшов в «Дніпро», з яким в 2015 році дійшов до фіналу Ліги Європи.
Джерело: Footboom