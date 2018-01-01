Президент «Динамо» не виключає, що воротар Бойко стане повноцінним гравцем київського клубу

30-річний Бойко після повернення в «Динамо» зіграв проти АЕКа і «Олімпіка», пропустивши в цих матчах один гол

Президент «Динамо» Ігор Суркіс не виключає, що воротар Денис Бойко повернеться в київську команду на постійній основі. Через травму основного кіпера Георгія Бущана клуб був змушений взяти в оренду до кінця сезону Бойка, який знаходився в складі «Бешикташа». «Ми зреагували тому, що Бущан отримав травму, а Коваля ми



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Денис Бойко. Фото: ФК Динамо

30-річний Бойко після повернення в «Динамо» зіграв проти АЕКа і «Олімпіка», пропустивши в цих матчах один гол

Президент «Динамо» Ігор Суркіс не виключає, що воротар Денис Бойко повернеться в київську команду на постійній основі.

Через травму основного кіпера Георгія Бущана клуб був змушений взяти в оренду до кінця сезону Бойка, який знаходився в складі «Бешикташа».

«Ми зреагували тому, що Бущан отримав травму, а Коваля ми відпустили. Залишатися з одним воротарем і другим зовсім молодим було не можна, граючи в трьох турнірах. Хацкевич швидко зреагував, я дав команду, ми зв'язалися з «Бешикташем», і все пройшло дуже швидко і гладко», - зазначив він.

«Ми абсолютно без проблем взяли його в оренду, а коли закінчиться чемпіонат, будемо вирішувати: якщо він захоче продовжувати тут кар'єру, то це його дім. Цілком ймовірно, що ми з Денисом укладемо контракт», - додав Суркіс.

30-річний Бойко після повернення в «Динамо» зіграв проти АЕКа і «Олімпіка», пропустивши в цих матчах один гол.

Денис Бойко є вихованцем «Динамо». За основну команду киян воротар виступав з 2005 по 2014 рік.

Потім Бойко перейшов в «Дніпро», з яким в 2015 році дійшов до фіналу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що троє українців, серед яких вихованець «Динамо», перейшли у казахстанський клуб.

Джерело: dynamo.kiev.ua