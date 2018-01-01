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    Голкіпер в Німеччині пропустив кумедний гол, поки пив воду (відео)

    Воротар пив воду в воротах і не звертав уваги на хід гри
    Голкіпер «Дуйсбурга» Марк Флеккен пропустив курйозний гол у матчі 24-го туру другої Бундесліги з «Інгольштадтом». На 18-й хвилині під час атаки своєї команди Флеккен вирішив попити води з пляшки, яка лежала в сітці його воріт. У цей час «Інгольштадт» провів швидку контратаку. Гравець «Дуйсбурга»,
    • Сьогодні, 21:05
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    Марк Флеккен. Фото:&nbsp;Liga-Drei.de
    Марк Флеккен. Фото: Liga-Drei.de

    Воротар пив воду в воротах і не звертав уваги на хід гри

    Голкіпер «Дуйсбурга» Марк Флеккен пропустив курйозний гол у матчі 24-го туру другої Бундесліги з «Інгольштадтом».

    На 18-й хвилині під час атаки своєї команди Флеккен вирішив попити води з пляшки, яка лежала в сітці його воріт.

    У цей час «Інгольштадт» провів швидку контратаку. Гравець «Дуйсбурга», намагаючись перешкодити суперникові, скинув м'яч головою своєму голкіперу, який пив воду в воротах і не звертав уваги на хід гри.

    Футболіст «Інгольштадта» Стефан Кучці наздогнав м'яч і відправив у ворота.

    Незважаючи на курйозний епізод, «Дуйсбург» домігся перемоги з рахунком 2:1. Переможний гол у другому таймі забив український нападник Борис Тащі.

    Джерело: depo сектор

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