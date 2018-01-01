Голкіпер в Німеччині пропустив кумедний гол, поки пив воду (відео)

Воротар пив воду в воротах і не звертав уваги на хід гри

Голкіпер «Дуйсбурга» Марк Флеккен пропустив курйозний гол у матчі 24-го туру другої Бундесліги з «Інгольштадтом». На 18-й хвилині під час атаки своєї команди Флеккен вирішив попити води з пляшки, яка лежала в сітці його воріт. У цей час «Інгольштадт» провів швидку контратаку. Гравець «Дуйсбурга»,



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Марк Флеккен. Фото: Liga-Drei.de

Воротар пив воду в воротах і не звертав уваги на хід гри

Голкіпер «Дуйсбурга» Марк Флеккен пропустив курйозний гол у матчі 24-го туру другої Бундесліги з «Інгольштадтом».

На 18-й хвилині під час атаки своєї команди Флеккен вирішив попити води з пляшки, яка лежала в сітці його воріт.

У цей час «Інгольштадт» провів швидку контратаку. Гравець «Дуйсбурга», намагаючись перешкодити суперникові, скинув м'яч головою своєму голкіперу, який пив воду в воротах і не звертав уваги на хід гри.

Футболіст «Інгольштадта» Стефан Кучці наздогнав м'яч і відправив у ворота.

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN — FourFourTwo (@FourFourTwo) 24 февраля 2018 г.

Незважаючи на курйозний епізод, «Дуйсбург» домігся перемоги з рахунком 2:1. Переможний гол у другому таймі забив український нападник Борис Тащі.

Джерело: depo сектор