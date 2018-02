Голкіпер в Німеччині пропустив кумедний гол, поки пив воду (відео)

Воротар пив воду в воротах і не звертав уваги на хід гри

Голкіпер «Дуйсбурга» Марк Флеккен пропустив курйозний гол у матчі 24-го туру другої Бундесліги з «Інгольштадтом».

На 18-й хвилині під час атаки своєї команди Флеккен вирішив попити води з пляшки, яка лежала в сітці його воріт.

У цей час «Інгольштадт» провів швидку контратаку. Гравець «Дуйсбурга», намагаючись перешкодити суперникові, скинув м'яч головою своєму голкіперу, який пив воду в воротах і не звертав уваги на хід гри.

Футболіст «Інгольштадта» Стефан Кучці наздогнав м'яч і відправив у ворота.

