Голкіпер в Німеччині пропустив кумедний гол, поки пив воду (відео)
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Воротар пив воду в воротах і не звертав уваги на хід гри
Голкіпер «Дуйсбурга» Марк Флеккен пропустив курйозний гол у матчі 24-го туру другої Бундесліги з «Інгольштадтом».
На 18-й хвилині під час атаки своєї команди Флеккен вирішив попити води з пляшки, яка лежала в сітці його воріт.
У цей час «Інгольштадт» провів швидку контратаку. Гравець «Дуйсбурга», намагаючись перешкодити суперникові, скинув м'яч головою своєму голкіперу, який пив воду в воротах і не звертав уваги на хід гри.
Футболіст «Інгольштадта» Стефан Кучці наздогнав м'яч і відправив у ворота.
Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN— FourFourTwo (@FourFourTwo) 24 февраля 2018 г.
Незважаючи на курйозний епізод, «Дуйсбург» домігся перемоги з рахунком 2:1. Переможний гол у другому таймі забив український нападник Борис Тащі.
Джерело: depo сектор