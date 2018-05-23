Голкіпер збірної України на два роки продовжив контракт з клубом із Чехії

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Фото «ЕРА-ПАК»

Дмитро Литвиненко продовжить кар'єру в «ЕРА-ПАК»

Голкіпер збірної України Дмитро Литвиненко, який сезон, що минув, провів у Чехії, ще на два роки продовжив контракт зі своїм клубом «ЕРА-ПАК».

У сезоні-2017/18 «ЕРА-ПАК» виграв чемпіонат і кубок Чехії, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

У це досягнення вагомий внесок зробив і Дмитро Литвиненко, якій майже без замін провів весь сезон, не зігравши лише у кількох не ключових матчах.

Після перепідписання контракту Дмитро Литвиненко дав інтерв’ю офіційному сайту «ЕРА-ПАКа».

«Перш за все, мені подобаються амбіції клубу, і те, що він хоче розвиватися. Президент та всі гравці хочуть досягти великих успіхів на європейській арені, що дуже непросто через велику конкуренцію. Коли є великі амбіції, я завжди хочу бути частиною цього», - сказав українець.

«По-друге, у команді висококласний тренер, і це чудово грати під його орудою, щоб дізнаватися щось нове. Також клуб має свою історію, харизму та підхід до справи, які мені дуже подобаються та змушують працювати так, щоб підвищувати результати», - додав гравець.