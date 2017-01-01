Головний бомбардир «Дніпра» та ще двоє лідерів вирішили залишити клуб

Вакулко, Довбик і Баштаненко спробують свої сили в інших клубах

Команда футбольного клубу «Дніпро» у новому році збереться 15 січня. Про це заявив головний тренер Олександр Поклонський, якого цитує офіційний сайт клубу. «Збори будуть проходити у манежі тренувальної бази. Плануємо взяти участь у Кубку Придніпров'я. Можливо, заявимося ще на якийсь турнір», - сказав він. «В



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Олександр Поклонський. Фото ФК «Дніпро»

Вакулко, Довбик і Баштаненко спробують свої сили в інших клубах

Команда футбольного клубу «Дніпро» у новому році збереться 15 січня.

Про це заявив головний тренер Олександр Поклонський, якого цитує офіційний сайт клубу.

«Збори будуть проходити у манежі тренувальної бази. Плануємо взяти участь у Кубку Придніпров'я. Можливо, заявимося ще на якийсь турнір», - сказав він.

«В академії завжди були непогані хлопці. Вони і раніше поповнювали склади U-19 і U-21. Завдяки Русолу, Шелаєву, тренерам, хлопці ростуть, і ми будемо їх залучати. Але, думаю, наш склад залишиться. Дві-три позиції ми втратимо: пішли Вакулко, Довбик, Баштаненко – інші ж поки під питанням, але вони всі хочуть залишитися тут мінімум до літа», - додав наставник.

За словами Поклонського, він сказав футболістам перед відпусткою, що, якщо у них будуть пропозиції, нехай їх розглядають.

«А ми візьмемо тоді молодих гравців. Але, думаю, ми будемо битися до кінця», - зауважив він.

«Чесно кажучи, думав, що рівень Другої ліги істотно нижче. Але завдяки таким командам, як «Дніпро-1», «Металіст», «Енергія», чемпіонат виглядає цілком конкурентоспроможним. Не думаю, що, принаймні, у нашій зоні, він слабкіше, ніж у Першій лізі, а за напруженням боротьби у деяких матчів не поступається і Прем'єр-лізі», - підсумував він.

Зазначимо, що Довбик забив 12 м'ячів у 13-ти поєдинках.