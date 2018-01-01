Головний тренер «Корінтіанса» дав згоду на перехід захисника Майкона в «Шахтар»
- Сьогодні, 11:18
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Бразильцем також цікавилися «Наполі», «Бетіс» і «Арсенал»
Головний тренер «Корінтіанс» Фабіо Карілло заявив, що трансфер Майкона в «Шахтар» - це вигідна угода для бразильського клубу і самого футболіста.
Про це тренер заявив у коментарі Globo Esporte.
«Зі мною радилося керівництво клубу. Це хороший трансфер як для клубу, так і для футболіста. Я розмовляв з самим футболістом, він дуже радий такій можливості. Поки немає ніякої конкретики, але перехід може відбутися», - сказав Карілло.
Раніше повідомлялося, що «Шахтар» погодив з «Корінтіансом» трансфер Майкона за шість мільйонів євро.
Бразильцем також цікавилися «Наполі», «Бетіс» і «Арсенал».
20-річний гравець є вихованцем «Корінтіанса».
У минулому році він зіграв 36 матчів, забив один гол і зробив три гольові передачі.
На рахунку гравця також вісім матчів і один гол за збірну Бразилії U-20.
Джерело: ua.tribuna.com