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    Головний тренер «Корінтіанса» дав згоду на перехід захисника Майкона в «Шахтар»

    Бразильцем також цікавилися «Наполі», «Бетіс» і «Арсенал»
    Головний тренер «Корінтіанс» Фабіо Карілло заявив, що трансфер Майкона в «Шахтар» - це вигідна угода для бразильського клубу і самого футболіста. Про це тренер заявив у коментарі Globo Esporte. «Зі мною радилося керівництво клубу. Це хороший трансфер як для клубу, так і для футболіста. Я розмовляв з самим
    • Сьогодні, 11:18
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    Майкон. Фото: ФК Локомотив
    Майкон. Фото: ФК Локомотив

    Бразильцем також цікавилися «Наполі», «Бетіс» і «Арсенал»

    Головний тренер «Корінтіанс» Фабіо Карілло заявив, що трансфер Майкона в «Шахтар» - це вигідна угода для бразильського клубу і самого футболіста.

    Про це тренер заявив у коментарі Globo Esporte.

    «Зі мною радилося керівництво клубу. Це хороший трансфер як для клубу, так і для футболіста. Я розмовляв з самим футболістом, він дуже радий такій можливості. Поки немає ніякої конкретики, але перехід може відбутися», - сказав Карілло.

    Раніше повідомлялося, що «Шахтар» погодив з «Корінтіансом» трансфер Майкона за шість мільйонів євро.

    Бразильцем також цікавилися «Наполі», «Бетіс» і «Арсенал».

    20-річний гравець є вихованцем «Корінтіанса».

    У минулому році він зіграв 36 матчів, забив один гол і зробив три гольові передачі.

    На рахунку гравця також вісім матчів і один гол за збірну Бразилії U-20.

    Джерело: ua.tribuna.com

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