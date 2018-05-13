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    Головний тренер «Сталі» розповів про шанси клубу на виживання

    • Сьогодні, 12:22
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    Ніколай Костов. Фото: Getty Images
    Ніколай Костов. Фото: Getty Images

    Перед заключним туром «Сталь» і «Чорноморець» мають по 26 очок

    Головний тренер «Сталі» Ніколай Костов визнав повністю заслуженою поразку від «Олександрії» (1:2) в матчі 31-го туру Прем'єр-ліги.

    Сталевари програли на своєму полі, пропустивши два голи на 75-й і 78-й хвилинах і відповівши одним вже в компенсований час.

    «Скажу коротко. Наш супротивник повністю переграв нас сьогодні. Це найслабша наша гра в другому колі. Немає сенсу коментувати окремі епізоди зустрічі», - наводить слова Костова офіційний сайт «Сталі».

    На думку 54-річного болгарського фахівця, його команда дозволила супернику занадто вільно відчувати себе в атаці.

    «Вітаємо «Олександрію» з тією грою, яку вони сьогодні продемонстрували. Велика кількість атак від суперника ми сьогодні отримали і не кращим чином реагували. Особливо те, що стосується їх флангів. Словом, вони виграли заслужено. Вітаємо їх, а самі дивимося вперед», - заявив Костов

    Перед заключним туром «Сталь» і «Чорноморець» мають по 26 очок, однак одесити знаходяться на останньому місці завдяки гіршій різниці забитих і пропущених голів (-18 проти -24).

    Джерело: sportarena.com

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