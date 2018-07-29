Головний тренер збірної України Євген Мурзін очолив «Київ-Баскет»

«Київ-Баскет» активно формує команду Суперліги на чолі з новим тренером

Наставник національної збірної України Євген Мурзін відтепер працюватиме й зі столичним клубом «Київ-Баскет».

Про це повідомляє прес-служба київської команди.

З приходом нового тренера відбулися й перші підписання сезону:

Сандул Максим (1991р.н., 206 см, центровий). Кандидат до національної збірної України.

Минулий сезон виступав у складі БК «Будівельник», де мав такі середні статистичні показники: 7 очок, 5.5 підбирань та 1.2 передачі (Ефективність 9.6 ).

Першим професійним клубом гравця став «Баско-Динамо» у рідній Вінниці(2006-2008), потім перейшов до столичного БК «Київ» (2008-2015).

Сезон 2015/2016 Максим провів у Іспанії в складі «Манреси», звідти перебрався до Польщі в команду «Торунь», котрій допоміг стати віце-чемпіоном країни.

Крутоус Павло (1992 р.н., 197 см, форвард). Цей гравець добре відомий українським вболівальникам, особливо в столиці України.

Минулий сезон Павло відіграв у складі БК «Будівельник» , де його середні статистичні показники становили 10.7 очок + 3.3 підбирання + 2.6 передачі ( Ефективність 10.4)

Свою професійну баскетбольну кар’єру Крутоус розпочав у рідній Білій Церкві в складі «Спортліцею» (2007-2010), потім перейшов до БК «Київ», де продовжив виступати аж до 2015.

У сезоні 2015/2016 форварда «задрафтував» інший столичний клуб «Будівельник». Також Крутоус являється одним із кандидатів до національної збірної.

Завершує першу «трійку» Лукінський Владислав (1999 р.н., 204 см., центровий). Молодий гравець провів минулий сезон у складі баскетбольного клубу «Золотий Вік», виступаючи у складі команд Вищої та Першої Ліг.

Із «Київ-Баскетом» гравець підписав контракт на три сезони.