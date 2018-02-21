Головний тренер збірної України з футболу: Не очікував такой гри від «Шахтаря»
- Сьогодні, 10:07
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Андрій Шевченко зізнався, що для нього результат матчу з «Ромою» був неочікуваний
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко був приємно здивований рівнем гри «Шахтаря» у матчі проти «Роми» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Тренер також заявив, що вірить у прохід «гірників» у наступну стадію турніру.
«Шахтар провів дуже хорошу гру. Команда Пауло Фонсеки сильно додала у швидкості після перерви. Зізнаюсь, це було для мене неочікувано.Тепер «Шахтарю» треба добре відіграти в Римі. Саме там вирішиться доля путівки у чвертьфінал турніру. Але я думаю, що все буде добре», - зазначив Шевченко.
«Травма Кривцова – єдиний негативний момент цього вечора. Я дуже засмутився через це. Адже його пошкодження – це удар по збірній», – сказав Шевченко.
Нагадаємо, що «Шахтар» переміг «Рому» в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Матч-відповідь відбудеться 13 березня у Римі.
Як відомо, у Харкові на площі Свободи побилися представники ультрас футбольних клубів «Шахтар» і «Рома».
Джерело: sport.ua