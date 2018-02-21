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    Головний тренер збірної України з футболу: Не очікував такой гри від «Шахтаря»

    Андрій Шевченко зізнався, що для нього результат матчу з «Ромою» був неочікуваний
    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко був приємно здивований рівнем гри «Шахтаря» у матчі проти «Роми» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тренер також заявив, що вірить у прохід «гірників» у наступну стадію турніру. «Шахтар провів дуже хорошу гру. Команда Пауло Фонсеки сильно додала у швидкості після
    • Сьогодні, 10:07
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    Андрій Шевченко. Фото: ФФУ
    Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

    Андрій Шевченко зізнався, що для нього результат матчу з «Ромою» був неочікуваний

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко був приємно здивований рівнем гри «Шахтаря» у матчі проти «Роми» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    Тренер також заявив, що вірить у прохід «гірників» у наступну стадію турніру.

    «Шахтар провів дуже хорошу гру. Команда Пауло Фонсеки сильно додала у швидкості після перерви. Зізнаюсь, це було для мене неочікувано.Тепер «Шахтарю» треба добре відіграти в Римі. Саме там вирішиться доля путівки у чвертьфінал турніру. Але я думаю, що все буде добре», - зазначив Шевченко.

    «Травма Кривцова – єдиний негативний момент цього вечора. Я дуже засмутився через це. Адже його пошкодження – це удар по збірній», – сказав Шевченко.

    Нагадаємо, що «Шахтар» переміг «Рому» в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    Матч-відповідь відбудеться 13 березня у Римі.

    Як відомо, у Харкові на площі Свободи побилися представники ультрас футбольних клубів «Шахтар» і «Рома».

    Джерело: sport.ua

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