Головний тренер збірної України з футболу: Не очікував такой гри від «Шахтаря»

Андрій Шевченко зізнався, що для нього результат матчу з «Ромою» був неочікуваний

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко був приємно здивований рівнем гри «Шахтаря» у матчі проти «Роми» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тренер також заявив, що вірить у прохід «гірників» у наступну стадію турніру. «Шахтар провів дуже хорошу гру. Команда Пауло Фонсеки сильно додала у швидкості після



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Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

Андрій Шевченко зізнався, що для нього результат матчу з «Ромою» був неочікуваний

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко був приємно здивований рівнем гри «Шахтаря» у матчі проти «Роми» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Тренер також заявив, що вірить у прохід «гірників» у наступну стадію турніру.

«Шахтар провів дуже хорошу гру. Команда Пауло Фонсеки сильно додала у швидкості після перерви. Зізнаюсь, це було для мене неочікувано.Тепер «Шахтарю» треба добре відіграти в Римі. Саме там вирішиться доля путівки у чвертьфінал турніру. Але я думаю, що все буде добре», - зазначив Шевченко.

«Травма Кривцова – єдиний негативний момент цього вечора. Я дуже засмутився через це. Адже його пошкодження – це удар по збірній», – сказав Шевченко.

Нагадаємо, що «Шахтар» переміг «Рому» в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь відбудеться 13 березня у Римі.

Як відомо, у Харкові на площі Свободи побилися представники ультрас футбольних клубів «Шахтар» і «Рома».

Джерело: sport.ua