Головний тренер жіночої збірної Еквадору звільнений через сексуальні домагання до футболісток



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За словами представників федерації, постраждалі спортсменки надали серйозні докази своїх звинувачень

Головний тренер жіночої збірної Еквадору Луіджі Пескароло покинув свій пост через сексуальний скандал, повідомляє прес-служба футбольної федерації країни в Twitter.

Кілька футболісток збірної раніше звернулися до керівництва федерації та розповіли про домагання з боку наставника і двох його помічників. За підсумками попереднього розслідування було прийнято рішення звільнити всіх причетних до інцидентів.

За словами представників федерації, постраждалі спортсменки надали серйозні докази своїх звинувачень, в зв'язку з чим відносно тренера і його помічників буде проведено розслідування прокуратурою.

«Ми повністю відкидаємо всі види порушення прав людини і надамо максимальну допомогу слідству, щоб дізнатися правду і домогтися справедливості», - йдеться в заяві федерації.

Джерело: Чемпионат.com