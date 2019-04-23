Головний тренер жіночої збірної Еквадору звільнений через сексуальні домагання до футболісток
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За словами представників федерації, постраждалі спортсменки надали серйозні докази своїх звинувачень
Головний тренер жіночої збірної Еквадору Луіджі Пескароло покинув свій пост через сексуальний скандал, повідомляє прес-служба футбольної федерації країни в Twitter.
Кілька футболісток збірної раніше звернулися до керівництва федерації та розповіли про домагання з боку наставника і двох його помічників. За підсумками попереднього розслідування було прийнято рішення звільнити всіх причетних до інцидентів.
За словами представників федерації, постраждалі спортсменки надали серйозні докази своїх звинувачень, в зв'язку з чим відносно тренера і його помічників буде проведено розслідування прокуратурою.
«Ми повністю відкидаємо всі види порушення прав людини і надамо максимальну допомогу слідству, щоб дізнатися правду і домогтися справедливості», - йдеться в заяві федерації.
Джерело: Чемпионат.com