  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Головний тренер «Зорі» порівняв телеканали Ахметова з пропагандистами Гітлера

    Окрему увагу Вернидуб приділив недавньому сюжету програми «Великий футбол»
    Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб емоційно прокоментував поразку своєї команди в матчі 30-го туру Прем'єр-ліги проти «Шахтаря» (1:2). «Зоря» пропустила вирішальний гол від Тайсона на 89 хвилині. «Хочу привітати вболівальників і фанатів зі святом. Сьогодні 95 років нашому клубу. Ми хотіли привітати, але
    • Сьогодні, 10:43
    • Розсилка
    Юрій Вернидуб. Фото: ФК Зоря
    Юрій Вернидуб. Фото: ФК Зоря

    Окрему увагу Вернидуб приділив недавньому сюжету програми «Великий футбол»

    Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб емоційно прокоментував поразку своєї команди в матчі 30-го туру Прем'єр-ліги проти «Шахтаря» (1:2).

    «Зоря» пропустила вирішальний гол від Тайсона на 89 хвилині.

    «Хочу привітати вболівальників і фанатів зі святом. Сьогодні 95 років нашому клубу. Ми хотіли привітати, але не змогли. У матчі була перевага «Шахтаря», але ми старалися, билися. Якщо так будемо грати і далі, то все у нас буде добре. У нас буде така ж мотивація, як і сьогодні і в наступному матчі проти «Динамо», - сказав Юрій Вернидуб.

    Окрему увагу Вернидуб приділив недавньому сюжету програми «Великий футбол», в якому журналісти телеканалів «Футбол» поставили під сумніви справедливість дій арбітрів в матчах з «Зорею».

    «Свого часу у Гітлера був рупор Геббельс, а у каналів «Футбол» 1 і 2 рупор - це «Шахтар». Я буду спілкуватися тільки з тим транслятором, з яким ми працюємо», - сказав головний тренер «Зорі».

    «Зоря» за два тури до кінця чемпіонату України в боротьбі за бронзу на два очки відстає від «Ворскли». 13 травня луганчани в Запоріжжі зустрічатимуться з «Динамо».

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ