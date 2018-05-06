Головний тренер «Зорі» порівняв телеканали Ахметова з пропагандистами Гітлера

Окрему увагу Вернидуб приділив недавньому сюжету програми «Великий футбол»

Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб емоційно прокоментував поразку своєї команди в матчі 30-го туру Прем'єр-ліги проти «Шахтаря» (1:2). «Зоря» пропустила вирішальний гол від Тайсона на 89 хвилині. «Хочу привітати вболівальників і фанатів зі святом. Сьогодні 95 років нашому клубу. Ми хотіли привітати, але



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Юрій Вернидуб. Фото: ФК Зоря

Окрему увагу Вернидуб приділив недавньому сюжету програми «Великий футбол»

Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб емоційно прокоментував поразку своєї команди в матчі 30-го туру Прем'єр-ліги проти «Шахтаря» (1:2).

«Зоря» пропустила вирішальний гол від Тайсона на 89 хвилині.

«Хочу привітати вболівальників і фанатів зі святом. Сьогодні 95 років нашому клубу. Ми хотіли привітати, але не змогли. У матчі була перевага «Шахтаря», але ми старалися, билися. Якщо так будемо грати і далі, то все у нас буде добре. У нас буде така ж мотивація, як і сьогодні і в наступному матчі проти «Динамо», - сказав Юрій Вернидуб.

Окрему увагу Вернидуб приділив недавньому сюжету програми «Великий футбол», в якому журналісти телеканалів «Футбол» поставили під сумніви справедливість дій арбітрів в матчах з «Зорею».

«Свого часу у Гітлера був рупор Геббельс, а у каналів «Футбол» 1 і 2 рупор - це «Шахтар». Я буду спілкуватися тільки з тим транслятором, з яким ми працюємо», - сказав головний тренер «Зорі».

«Зоря» за два тури до кінця чемпіонату України в боротьбі за бронзу на два очки відстає від «Ворскли». 13 травня луганчани в Запоріжжі зустрічатимуться з «Динамо».

Джерело: sportarena.com