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    Горяїнов може замінити Валяєва на посаді головного тренера «Металіста-1925»

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    Олександр Горяїнов - Горяїнов може замінити Валяєва на посаді головного тренера «Металіста-1925»
    Олександр Горяїнов

    Ймовірно, новий тренер буде призначений вже на цьому тижні

    Незабаром на тренерському містку харківського клубу можуть відбутися зміни.

    Сергія Валяєва, який після матчу з «Дніпром-1» (2:0) заговорив про відставку, може замінити колишній голкіпер «Металіста» Олександр Горяїнов.

    Горяїнов раніше працював в харківській команді з воротарями, а нині є тренером команди «Металіст Юніор».

    Ймовірно, новий тренер буде призначений вже на цьому тижні.

    За свою кар’єру гравця Олександр Горяїнов виступав за харківський «Маяк», «Олімпік», київський ЦСКА, «Кривбас» і харківський «Металіст».

    Також в активі голкіпера два матчі в складі збірної України.

    Джерело: ua.tribuna.com

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