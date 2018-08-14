Горяїнов може замінити Валяєва на посаді головного тренера «Металіста-1925»



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Олександр Горяїнов

Ймовірно, новий тренер буде призначений вже на цьому тижні

Незабаром на тренерському містку харківського клубу можуть відбутися зміни.

Сергія Валяєва, який після матчу з «Дніпром-1» (2:0) заговорив про відставку, може замінити колишній голкіпер «Металіста» Олександр Горяїнов.

Горяїнов раніше працював в харківській команді з воротарями, а нині є тренером команди «Металіст Юніор».

Ймовірно, новий тренер буде призначений вже на цьому тижні.

За свою кар’єру гравця Олександр Горяїнов виступав за харківський «Маяк», «Олімпік», київський ЦСКА, «Кривбас» і харківський «Металіст».

Також в активі голкіпера два матчі в складі збірної України.

Джерело: ua.tribuna.com