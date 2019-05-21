Гостьова перемога дозволила «Ворсклі» обійти «Десну» (відео)



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«Ворсклі» перемогла «Десну» 24tv.ua

Для перемоги полтавчанам вистачило єдиного голу Тодора Петровича

Полтавська «Ворскла» перемогла на виїзді в Чернігові «Десну» в матчі 30 туру чемпіонату України та обійшла її в турнірній таблиці другої групи.

«Десна» (Чернігів) – «Ворскла» (Полтава) – 0:1

Гол: 0:1 – Петрович (31)

«Десна»: Литовка - Мостовий, Парцванія, Імереков, Немчанінов - Огіря, А. Фаворов – Сергійчук (Картушов, 46), Хльобас, Волков (Богданов, 75) – Безбородько (Філіппов, 75). Тренер – Олександр Рябоконь.

«Ворскла»: Ткаченко - Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Сапай - Скляр, Саків (Шехич, 78), Петрович – Васін (Мисик, 68), Коломоєць, Ребенок. Тренер – Віталій Косовський.

Судді: Кутаков – Козорезов, Чос, Бондаренко.

Попередження: Безбородько (46) – Коломоєць (38), Васін (63), Ткаченко (80), Шехич (82), Мартиненко (86).

21 травня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна

Команди в досить невисокому темпі почали поєдинок. Господарі при цьому майже вдвічі довше контролювали м’яч. Однак без особливої загрози для суперника.

То ж дещо несподіваним став у підсумку гольовий момент, коли Попович переправив м’яч з навісу від Сапая в ворота.

Гол Поповича

Цей вибух оживив гру на полі. Втім до перерви рахунок не змінився.

З початком другої половини полтавчани взялися наполегливо атакувати ворота господарів. Однак безрезультатно. Згодом гості трохи виснажилися й знизили темп.

Загальний рахунок так до кінця зустрічі не змінився. «Ворскла» обійшла «Десну» в турнірній таблиці другої групи чемпіонату України за два тури до кінця.