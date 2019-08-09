  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гран-прі Мексики залишиться в календарі Формули-1

    • Розсилка
    Гран-прі Мексики - Гран-прі Мексики залишиться в календарі Формули-1
    Гран-прі Мексики
    www.autosport.com

    Промоутери Гран-прі Мексики дійшли згоди про продовження співпраці з Формулою-1

    Гран-прі Мексики залишиться в календарі Формули-1 до 2022 року, інформує прес-служба Формули-1.

    Сторони дійшли згоди про продовження співпраці. Проведення Гран-прі Мексики було під загрозою через припинення фінансування з держбюджету. Організаторам вдалося залучити приватних інвесторів, інформує Autosport.com.

    Гран-прі Мексики повернувся в календар 2015 року після 23-річної перерви.

    Читайте також: «Порту» заявив 38-річного Касільяса на наступний сезон

    Минулого сезону на мексиканському автодромі імені братів Родрігес переміг пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

    Читайте також
    Формула-1
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ