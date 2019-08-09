Гран-прі Мексики залишиться в календарі Формули-1



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Гран-прі Мексики www.autosport.com

Промоутери Гран-прі Мексики дійшли згоди про продовження співпраці з Формулою-1

Гран-прі Мексики залишиться в календарі Формули-1 до 2022 року, інформує прес-служба Формули-1.

Сторони дійшли згоди про продовження співпраці. Проведення Гран-прі Мексики було під загрозою через припинення фінансування з держбюджету. Організаторам вдалося залучити приватних інвесторів, інформує Autosport.com.

Гран-прі Мексики повернувся в календар 2015 року після 23-річної перерви.

Минулого сезону на мексиканському автодромі імені братів Родрігес переміг пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.