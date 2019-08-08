«Порту» заявив 38-річного Касільяса на наступний сезон
Ікер Касільяс
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Навесні знаменитий іспанський воротар переніс інфаркт
Португальський «Порту» заявив з8-річного іспанського голкіпера Ікера Касільяса на новий сезон.
Навесні знаменитий воротар переніс інфаркт. Йому стало зле на тренуванні команди, звідки його швидкою доправили до лікарні.
Пізніше повідомлялося, що Касільяс працюватиме в клубі на менеджерській посаді.
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