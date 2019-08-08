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    «Порту» заявив 38-річного Касільяса на наступний сезон

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    Ікер Касільяс - «Порту» заявив 38-річного Касільяса на наступний сезон
    Ікер Касільяс
    90 Min

    Навесні знаменитий іспанський воротар переніс інфаркт

    Португальський «Порту» заявив з8-річного іспанського голкіпера Ікера Касільяса на новий сезон.

    Навесні знаменитий воротар переніс інфаркт. Йому стало зле на тренуванні команди, звідки його швидкою доправили до лікарні.

    Пізніше повідомлялося, що Касільяс працюватиме в клубі на менеджерській посаді.

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