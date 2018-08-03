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    Гравці «Динамо» знову не потиснули руку Мораесу перед матчем з «Шахтарем» (фото)

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    Жуніор Мораес. Фото: ФК Шахтар - Гравці «Динамо» знову не потиснули руку Мораесу перед матчем з «Шахтарем» (фото)
    Жуніор Мораес. Фото: ФК Шахтар

    Жуніор протягом трьох останніх сезонів виступав за «Динамо»

    На передматчевому традиційному рукостисканню у зустрічі «Динамо» і «Шахтаря» гравці киян знову не потиснули руку Жуніору Мораесу.

    Нагадаємо, Жуніор Мораес раніше грав за «Динамо».

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    По закінченню контракту з киянами, бразилець підписав угоду з «Шахтарем».

    Жуніор протягом трьох останніх сезонів виступав за «Динамо», і його перехід в табір конкурента був сприйнятий вболівальниками як зрада.

    Перед матчем в Одесі фанати киян навіть організували відповідний перфоманс.

    У матчі за Суперкубок України гравці «Динамо» також всією командою не потиснули руку Мораесу перед матчем.

    Джерело: ua.tribuna.com

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