Гравці «Динамо» знову не потиснули руку Мораесу перед матчем з «Шахтарем» (фото)



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Жуніор Мораес. Фото: ФК Шахтар

Жуніор протягом трьох останніх сезонів виступав за «Динамо»

На передматчевому традиційному рукостисканню у зустрічі «Динамо» і «Шахтаря» гравці киян знову не потиснули руку Жуніору Мораесу.

Нагадаємо, Жуніор Мораес раніше грав за «Динамо».

По закінченню контракту з киянами, бразилець підписав угоду з «Шахтарем».

Жуніор протягом трьох останніх сезонів виступав за «Динамо», і його перехід в табір конкурента був сприйнятий вболівальниками як зрада.

Перед матчем в Одесі фанати киян навіть організували відповідний перфоманс.

У матчі за Суперкубок України гравці «Динамо» також всією командою не потиснули руку Мораесу перед матчем.

Джерело: ua.tribuna.com