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    Гравці команди-лідера української баскетбольної Суперліги два місяці не отримують зарплати

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    Без грошей&nbsp;&laquo;Київ-Баскет&raquo; не дострибнув до&nbsp;&laquo;Тернополя&raquo; - Гравці команди-лідера української баскетбольної Суперліги два місяці не отримують зарплати
    Без грошей «Київ-Баскет» не дострибнув до «Тернополя»
    Світлина - БК «Тернопіль»

    Наслідком затримок з виплатою заробленого стала поразка команди в кубку України

    Гравці, тренери і персонал клубу «Київ-Баскет» уже два місяці не можуть отримати заробітної плати. Про це «Главкому» стало відомо з джерел у київському клубі.

    «Київ-Баскет» з дев’ятьма перемогами у дев’яти матчах лідирує в регулярному чемпіонаті Суперліги-2020/2021. Фінансують клуб структури, пов’язані з президентом Федерації баскетболу України Михайлом Бродським.

    Як відомо, латвійський наставник «Київ-Баскету» Айнарс Баґатскіс очолює збірну України, котра за підсумками листопадових матчів відбірного раунду пробилася в фінал Євробаскету-2022. У складі національної команди виступає п’ятеро баскетболістів столичного клубу.

    У першому після поновлення внутрішніх змагань поєдинку «Київ-Баскет» несподівано поступився в першому матчі 1/8 фіналу Кубка України «Тернополю». Основною причиною невдачі називають саме затримку баскетболістам заробленого.

    Відіграти десятиочкове відставання від «Тернополя» «Київ-Баскет» спробує у домашньому матчі в понеділок, 7 грудня. 

     Читайте також: Баскетбольна Суперліга: «Київ-Баскет» здолав «Дніпро» в матчі лідерів та решта матчів неділі
    Теги: Кубок України баскетбол БК Київ-Баскет БК Тернопіль Михайло Бродський Айнарс Баґатсікс Суперліга
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