Гравці команди-лідера української баскетбольної Суперліги два місяці не отримують зарплати

Без грошей «Київ-Баскет» не дострибнув до «Тернополя»

Наслідком затримок з виплатою заробленого стала поразка команди в кубку України

Гравці, тренери і персонал клубу «Київ-Баскет» уже два місяці не можуть отримати заробітної плати. Про це «Главкому» стало відомо з джерел у київському клубі.

«Київ-Баскет» з дев’ятьма перемогами у дев’яти матчах лідирує в регулярному чемпіонаті Суперліги-2020/2021. Фінансують клуб структури, пов’язані з президентом Федерації баскетболу України Михайлом Бродським.

Як відомо, латвійський наставник «Київ-Баскету» Айнарс Баґатскіс очолює збірну України, котра за підсумками листопадових матчів відбірного раунду пробилася в фінал Євробаскету-2022. У складі національної команди виступає п’ятеро баскетболістів столичного клубу.

У першому після поновлення внутрішніх змагань поєдинку «Київ-Баскет» несподівано поступився в першому матчі 1/8 фіналу Кубка України «Тернополю». Основною причиною невдачі називають саме затримку баскетболістам заробленого.

Відіграти десятиочкове відставання від «Тернополя» «Київ-Баскет» спробує у домашньому матчі в понеділок, 7 грудня.