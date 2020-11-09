Баскетбольна Суперліга: «Київ-Баскет» продовжив переможну серію, «Мавпи» лише програють

«Тернопіль» у першому в сезоні домашньому матчі гідно опирався «Київ-Баскету», але все ж програв

У регулярному чемпіонаті завершується перше коло

На вихідних було зіграно чергових чотири поєдинки регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги. Усі фаворити перемогли, хоча справді легкою вийшла лише перемога «Дніпра».

«Хімік» (Південне) – «Черкаські Мавпи» - 64:61 (18:15, 18:16, 9:18, 19:12)

«Хімік»: Льюїс Салліван (21 + 11 підбирань), Кирило Марченко (16 + 5 підбирань), Тайрел Нельсон (13 + 9 підбирань), Олександр Ковляр (5 + 4 підбирання), Ентоні Вашинґтон (4 + 8 підбирань), Віталій Зотов (3 + 6 підбирань), Денис Клевзуник (2)

«Мавпи»: Олександр Кобець (18), Володимир Конєв (15 + 6 підбирань + 4 передачі), Дмитро Скапинцев (11 + 7 підбирань + 2 блок-шоти), Сеад Хаджифейзовіч (7 + 5 підбирань), Іван Ткаченко (4 + 11 підбирань + 4 перехоплення + 3 блок-шоти), Ігор Сергеєв (4), Антон Дзюба (1 + 5 підбирань), Сергій Попов (1)

«Хімік» здобув третю поспіль перемогу над аутсайдером, завдавши «Мавпам» дев’ятої поразки у дев’яти матчах. Щоправда, володарі Кубка в домашньому матчі висіли на волосині. Вперед за рахунку 60:61 на користь гостей Ентоні Вашинґтон вивів свою команду лише за 16 секунд до завершення основного часу.

«Одеса» - «Миколаїв» - 96:84 (26:19, 26:29, 22:23. 22:13)

«Одеса»: Клим Артамонов (19 + 6 передач + 4 перехоплення), Роман Новіков (19), Денис Носков (15 + 6 підбирань), Ділейні Блейлок (13), Рамел Браун (9 + 5 підбирань), Юрій Кондраков (7), Микита Найко (6), Вадим Прокопенко (4 + 5 передач + 3 блок-шоти), Антон Давидюк (4 + 5 підбирань)

«Миколаїв»: Дарнелл Едж (23), Натан Едрієн (16 + 4 підбирання), Олександр Кушніров (15 + 4 підбирання), Олексій Адедиран (12), Іларіон Боном (9 + 6 передач + 5 підбирань – 7 втрат), Ігор Дубоненко (7), Макс Конате (2 + 4 підбирання + 4 передачі – 6 втрат)

Найкращим на майданчику в цій грі був розігруючий одеситів Клим Артамонов, якого нещодавно не захотів залишати в команді тренер «Миколаєва» Валентин Берестнєв.

«Дніпро» - «Запоріжжя» - 82:63 (15:22, 24:11, 20:6, 23:24)

«Дніпро»: Станіслав Тимофеєнко (11 + 5 підбирань – 4 втрати), Іссуф Санон (11 + 4 передачі), Анатолій Шундель (11), В’ячеслав Бобров (9 + 7 підбирань + 4 передачі), В’ячеслав Кравцов (8 + 9 підбирань), Джаред Террелл (8), Дмитро Глєбов (6), Григорій Коломойський (6), Генрі Дуґат (5 + 8 передач), Максим Корнієнко (4 + 9 підбирань), Максим Закурдаєв (3)

«Запоріжжя»: Віталій Мальчевський (17 + 8 підбирань), Майкл Кеффі (14 + 11 передач + 7 підбирань – 5 втрат), Олександр Сизов (14), Андрій Грицак (7 + 8 підбирань), Яків Тітов (7 + 7 підбирань), Дмитро Тихонов (4)

«Запоріжжя» без одного з лідерів команди Джошуа Форчуна, котрий пропускав матч за станом здоров’я, скласти конкуренції дніпрянам не змогло. Після п’яти стартових перемог поспіль команда Валерія Плеханова вже в третьому до ряду матчі поступається.

«Тернопіль» - «Київ-Баскет» - 90:97 (19:21, 14:26, 32:25, 25:25)

«Тернопіль»: Едрієн Боуї (28 + 7 передач + 4 підбирання), Аверейл Юґба (16 + 12 підбирань + 5 передач + 2 блок-шоти), Андрій Агафонов (16 + 6 підбирань), Кирило Подковиров (8), Олександр Кольченко (8), Максим Сандул (6 + 6 підбирань), Олександр Тищенко (5), Дмитро Головчик (3)

«Київ-Баскет»: Олександр Мішула (22), Брендон Янґ (16 + 5 підбирань), Владислав Коренюк (14 + 7 підбирань), Богдан Близнюк (13 + 5 підбирань), Сергій Павлов (13 + 6 підбирань), Павло Крутоус (7), Майкл Джейкобсон (6 + 3 блок-шоти), Брюс Мессі (4 + 5 підбирань + 4 передачі), Євген Сахнюк (2)

Для «Тернополя» то була перша гра в рамках Суперліги на рідному паркеті. Попередні домашні поєдинки команди Дмитра Забірченка через епідеміологічну ситуацію в місті переносили на майданчики суперників чи проводили на нейтральному полі у Львові. У цьому поєдинку тренер тернополян не зміг розраховувати на двох ключових виконавців – Керрінґтон Ворд пропускає третій поспіль поєдинок через сімейні обставини, а розігруючий Павло Буренко отримав пошкодження. Як наслідок, Забірченко змушений був вдатися до послуг Владислава Рижова, котрий грав за команду у вищій лізі, а з цього сезону перейшов на тренерську роботу і працює з дублем «Тернополя». Загалом у зустрічі з лідером тернополяни виглядали достойно. Героєм матчу став оборонець «Київ-Баскета» Олександр Мішула, який реалізував п’ять із шести спроб із-за дуги.

«Київ-Баскет» лідирує, маючи дев’ять перемог у дев’яти матчах. У «Дніпра» - сім перемог. «Запоріжжя» і «Прометей» виграли по п’ять матчів з восьми, «Тернопіль» - п’ять із дев’яти. В «Одеси» і «Хіміка» - по чотири перемоги, у «Харківських Соколів» і «Будівельника» - по дві, у «Миколаєва» - одна. «Черкаські Мавпи» програли усі дев’ять проведених поєдинків.

Наступні матчі заплановані на 12 листопада. «Черкаські Мавпи» приймають «Миколаїв», «Київ-Баскет» тепер уже на власному майданчику зустрінеться з «Тернополем».