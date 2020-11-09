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    Баскетбольна Суперліга: «Київ-Баскет» продовжив переможну серію, «Мавпи» лише програють

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    &laquo;Тернопіль&raquo; у першому в сезоні домашньому матчі гідно опирався&nbsp;&laquo;Київ-Баскету&raquo;, але все ж програв - Баскетбольна Суперліга: «Київ-Баскет» продовжив переможну серію, «Мавпи» лише програють
    «Тернопіль» у першому в сезоні домашньому матчі гідно опирався «Київ-Баскету», але все ж програв
    Світлина - БК «Тернопіль»

    У регулярному чемпіонаті завершується перше коло

    На вихідних було зіграно чергових чотири поєдинки регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги. Усі фаворити перемогли, хоча справді легкою вийшла лише перемога «Дніпра».

    «Хімік» (Південне) – «Черкаські Мавпи» - 64:61 (18:15, 18:16, 9:18, 19:12)

    «Хімік»: Льюїс Салліван (21 + 11 підбирань), Кирило Марченко (16 + 5 підбирань), Тайрел Нельсон (13 + 9 підбирань), Олександр Ковляр (5 + 4 підбирання), Ентоні Вашинґтон (4 + 8 підбирань), Віталій Зотов (3 + 6 підбирань), Денис Клевзуник (2)

    «Мавпи»: Олександр Кобець (18), Володимир Конєв (15 + 6 підбирань + 4 передачі), Дмитро Скапинцев (11 + 7 підбирань + 2 блок-шоти), Сеад Хаджифейзовіч (7 + 5 підбирань), Іван Ткаченко (4 + 11 підбирань + 4 перехоплення + 3 блок-шоти), Ігор Сергеєв (4), Антон Дзюба (1 + 5 підбирань), Сергій Попов (1)

    «Хімік» здобув третю поспіль перемогу над аутсайдером, завдавши «Мавпам» дев’ятої поразки у дев’яти матчах. Щоправда, володарі Кубка в домашньому матчі висіли на волосині. Вперед за рахунку 60:61 на користь гостей Ентоні Вашинґтон вивів свою команду лише за 16 секунд до завершення основного часу.

    «Одеса» - «Миколаїв» - 96:84 (26:19, 26:29, 22:23. 22:13)

    «Одеса»: Клим Артамонов (19 + 6 передач + 4 перехоплення), Роман Новіков (19), Денис Носков (15 + 6 підбирань), Ділейні Блейлок (13), Рамел Браун (9 + 5 підбирань), Юрій Кондраков (7), Микита Найко (6), Вадим Прокопенко (4 + 5 передач + 3 блок-шоти), Антон Давидюк (4 + 5 підбирань)

    «Миколаїв»: Дарнелл Едж (23), Натан Едрієн (16 + 4 підбирання), Олександр Кушніров (15 + 4 підбирання), Олексій Адедиран (12), Іларіон Боном (9 + 6 передач + 5 підбирань – 7 втрат), Ігор Дубоненко (7), Макс Конате (2 + 4 підбирання + 4 передачі – 6 втрат)

    Найкращим на майданчику в цій грі був розігруючий одеситів Клим Артамонов, якого нещодавно не захотів залишати в команді тренер «Миколаєва» Валентин Берестнєв.

    «Дніпро» - «Запоріжжя» - 82:63 (15:22, 24:11, 20:6, 23:24)

    «Дніпро»: Станіслав Тимофеєнко (11 + 5 підбирань – 4 втрати), Іссуф Санон (11 + 4 передачі), Анатолій Шундель (11), В’ячеслав Бобров (9 + 7 підбирань + 4 передачі), В’ячеслав Кравцов (8 + 9 підбирань), Джаред Террелл (8), Дмитро Глєбов (6), Григорій Коломойський (6), Генрі Дуґат (5 + 8 передач), Максим Корнієнко (4 + 9 підбирань), Максим Закурдаєв (3)

    «Запоріжжя»: Віталій Мальчевський (17 + 8 підбирань), Майкл Кеффі (14 + 11 передач + 7 підбирань – 5 втрат), Олександр Сизов (14), Андрій Грицак (7 + 8 підбирань), Яків Тітов (7 + 7 підбирань), Дмитро Тихонов (4)

    «Запоріжжя» без одного з лідерів команди Джошуа Форчуна, котрий пропускав матч за станом здоров’я, скласти конкуренції дніпрянам не змогло. Після п’яти стартових перемог поспіль команда Валерія Плеханова вже в третьому до ряду матчі поступається.

    «Тернопіль» - «Київ-Баскет» - 90:97 (19:21, 14:26, 32:25, 25:25)

    «Тернопіль»: Едрієн Боуї (28 + 7 передач + 4 підбирання), Аверейл Юґба (16 + 12 підбирань + 5 передач + 2 блок-шоти), Андрій Агафонов (16 + 6 підбирань), Кирило Подковиров (8), Олександр Кольченко (8), Максим Сандул (6 + 6 підбирань), Олександр Тищенко (5), Дмитро Головчик (3)

    «Київ-Баскет»: Олександр Мішула (22), Брендон Янґ (16 + 5 підбирань), Владислав Коренюк (14 + 7 підбирань), Богдан Близнюк (13 + 5 підбирань), Сергій Павлов (13 + 6 підбирань), Павло Крутоус (7), Майкл Джейкобсон (6 + 3 блок-шоти), Брюс Мессі (4 + 5 підбирань + 4 передачі), Євген Сахнюк (2)

    Для «Тернополя» то була перша гра в рамках Суперліги на рідному паркеті. Попередні домашні поєдинки команди Дмитра Забірченка через епідеміологічну ситуацію в місті переносили на майданчики суперників чи проводили на нейтральному полі у Львові. У цьому поєдинку тренер тернополян не зміг розраховувати на двох ключових виконавців – Керрінґтон Ворд пропускає третій поспіль поєдинок через сімейні обставини, а розігруючий Павло Буренко отримав пошкодження. Як наслідок, Забірченко змушений був вдатися до послуг Владислава Рижова, котрий грав за команду у вищій лізі, а з цього сезону перейшов на тренерську роботу і працює з дублем «Тернополя». Загалом у зустрічі з лідером тернополяни виглядали достойно. Героєм матчу став оборонець «Київ-Баскета» Олександр Мішула, який реалізував п’ять із шести спроб із-за дуги.

    «Київ-Баскет» лідирує, маючи дев’ять перемог у дев’яти матчах. У «Дніпра» - сім перемог. «Запоріжжя» і «Прометей» виграли по п’ять матчів з восьми, «Тернопіль» - п’ять із дев’яти. В «Одеси» і «Хіміка» - по чотири перемоги, у «Харківських Соколів» і «Будівельника» - по дві, у «Миколаєва» - одна. «Черкаські Мавпи» програли усі дев’ять проведених поєдинків.

    Наступні матчі заплановані на 12 листопада. «Черкаські Мавпи» приймають «Миколаїв», «Київ-Баскет» тепер уже на власному майданчику зустрінеться з «Тернополем».

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    Олександр Кольченко баскетбол Олександр Мішула В'ячеслав Кравцов БК Київ-Баскет Богдан Близнюк В'ячеслав Бобров Дмитро Забірченко БК Тернопіль БК Хімік Павло Буренко Андрій Агафонов БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко Олександр Кушніров Павло Крутоус Максим Сандул Денис Носков БК Одеса Максим Закурдаєв Дмитро Глєбов Роман Новіков Анатолій Шундель Олександр Сизов Брендон Янґ Сергій Павлов БК Черкаські Мавпи Вадим Прокопенко Віталій Зотов Кирило Марченко Юрій Кондраков Іван Ткаченко Олександр Тищенко Іссуф Санон Сергій Попов Генрі Дуґат Максим Корнієнко МБК «Миколаїв» Аверейл Юґба Льюїс Салліван Владислав Рижов Микита Найко Джаред Террелл БК «Запоріжжя» Суперліга Олександр Кобець Керрінґтон Ворд Володимир Конєв Едрієн Боуї Кирило Подковиров Дмитро Головчик Брюс Мессі Майкл Джейкобсон Владислав Коренюк Євген Сахнюк Григорій Коломойський Рамел Браун Ентоні Вашинґтон Олександр Ковляр Валерій Плеханов Яків Тітов Дмитро Тихонов Майкл Кеффі Андрій Грицак Джошуа Форчун Віталій Мальчевський Антон Давидюк Ділейні Блейлок Дмитро Скапинцев Дарнелл Едж Макс Конате Клим Артамонов Ігор Сергеєв Антон Дзюба Сеад Хаджифейзовіч Натан Едрієн Валентин Берестнєв Ігор Дубоненко Тейрел Нельсон Денис Клевзуник Іларіон Боном
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