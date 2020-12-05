Кубок України з баскетболу: «Тернопіль» сенсаційно б’є лідера Суперліги (відео)

Кияни ще матимуть шанс відігратися у матчі-відповіді

У п’ятницю, 4 грудня, відбулися шість поєдинків 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу.

До київського «Будівельника», який вийшов у чвертьфінал першим, приєдналися, вигравши повторний поєдинок, «Черкаські Мавпи». Решта колективів провели перші матчі двораундового протистояння. Проте вже навіть за підсумками перших поєдинків вимальовується сенсація. «Тернопіль» переміг лідера Суперліги «Київ-Баскет» удома і через три дні спробує відстояти перевагу в столиці.

«Черкаські Мавпи» - «Політехнік» (Харків) – 106:87 (32:25, 23:25, 32:21, 19:16)

«Мавпи»: Джонс Скотт (21 + 5 підбирань + 5 передач), Дмитро Скапинцев (18 + 7 підбирань), Сергій Попов (17 + 5 перехоплень + 4 підбирання + 4 передачі – 5 втрат), Діон Райт (12 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Іван Ткаченко (10 + 5 підбирань)

«Політехнік»: Кемерон Ґреґорі (26 + 6 підбирань + 4 перехоплення), Станіслав Завадський (18 + 6 підбирань), Сергій Старцев (13 + 8 підбирань – 5 втрат), Євген Савченко (9 + 5 перехоплень)

«Мавпи» без надзусиль вийшли у чвертьфінал. За два дні до того в Харкові вони теж перемогли – 88:64.

«Кривбас» (Кривий Ріг) – «Прометей» (Кам’янське) – 63:92 (16:19, 13:30, 15:13, 19:20)

«Кривбас»: Артем Водолазський (20 + 5 підбирань + 4 блок-шоти + 4 втрати), Максим Нікітін (12), Валерій Анісімов (10 + 8 підбирань), Владислав Фролов (9 + 4 підбирання), Євген Сергейчик (8 + 9 передач + 4 підбирання – 4 втрати)

«Прометей»: Ілля Сидоров (27 + 7 підбирань + 4 передачі), В’ячеслав Петров (14 + 8 підбирань + 8 передач), Олександр Липовий (11 + 7 підбирань + 4 передачі), Олександр Антипов (10)

«Прометей» переміг представника вищої ліги, задіявши по мінімуму легіонерів і давши відпочити основному розігрую чому Денисові Лукашову, який не виходив на майданчик взагалі.

«Хімік-2» (Південне) – «Запоріжжя» - 72:95 (13:32, 25:17, 25:26, 9:20)

«Хімік-2»: Руслан Івашов (24), Віталій Шорсткий (10 + 7 підбирань + 4 передачі), Дмитро Клебан (8), Михайло Митирич (8 + 5 підбирань)

«Запоріжжя»: Роман Морозов (14 + 5 підбирань), Іван Міхєєв (13), Віталій Мальчевський (12), Андрій Грицак (10 + 10 підбирань), Майкл Кеффі (8), Олександр Сизов (8)

Команди домовилися зіграти обидва поєдинки в Запоріжжі. Повторна зустріч відбудеться сьогодні, 5 грудня, починаючи з 14:00.

«Хімік» (Південне) – «Харківські Соколи» - 98:56 (26:15, 27:7, 16:11, 29:23)

«Хімік»: Кирило Марченко (18), Льюїс Салліван (16 + 10 підбирань), Тайрел Нельсон (14 + 7 підбирань), Андрій Войналович (12), Андрій Мироненко (11 + 4 передачі), Ентоні Вашинґтон (10 + 8 підбирань)

«Соколи»: Дехуан Ґраф (16), Брендон Боґґс (11), Олександр Місяць (9 + 6 підбирань), Ларон Денді (8), Олександр Тарасенко (7)

Чинний володар Кубка розпочав виступ у новому розіграші з переконливої домашньої перемоги, після якої виїзна зустріч перетворюється в формальність.

«Дніпро» - «Одеса» - 94:77 (17:27, 23:20, 32:14, 22:16)

«Дніпро»: В’ячеслав Бобров (17 + 7 передач + 6 підбирань + 5 блок-шотів), В’ячеслав Кравцов (14 + 4 підбирання + 3 блок-шоти), Станіслав Тимофеєнко (13 + 5 підбирань), Джаред Террелл (12), Генрі Дуґат (10 + 7 передач + 5 підбирань), Іссуф Санон (10 + 5 підбирань)

«Одеса»: Денис Носков (15 + 6 підбирань), Ділейні Блейлок (15 + 5 підбирань), Вадим Прокопенко (14 + 2 блок-шоти), Юрій Кондраков (8 + 4 підбирання)

Дніпряни невдало почати матч, але в підсумку перемогли з доволі комфортною як для двоматчевого протистояння перевагою.

«Тернопіль» - «Київ-Баскет» - 93:83 (24:17, 26:18, 23:26, 20:22)

«Тернопіль»: Едрієн Боуї (32 + 6 підбирань + 6 передач – 6 втрат), Еверейл Юґба (22 + 4 підбирання), Андрій Агафонов (20), Андрій Кальниченко (8 + 10 підбирань + 2 блок-шоти – 4 втрати), Олександр Кольченко (5)

«Київ-Баскет»: Брендон Янґ (19 + 7 підбирань), Владислав Коренюк (16 + 6 підбирань), Майкл Джейкобсон (15 + 7 підбирань + 3 блок-шоти), Олександр Мішула (10 + 5 підбирань), Сергій Павлов (9 + 6 підбирань), Брюс Мессі (8)

«Тернопіль» завдав «Київ-Баскету» першої в поточному сезоні поразки на внутрішній арені. Десятиочкова перевага дарує команді Дмитра Забірченка непогані перспективи напередодні виїзного поєдинку, який відбудеться у понеділок, 7 грудня. Варто зазначити, що в цьому матчі за тернополян дебютував американський форвард Омар Кергон, який замінив у команді Керрінґтона Ворда. Керрінґтон повернувся додому через те, що захворів його батько. Новачок за 15 хвилин на майданчику набрав два очки і зробив два підбирання.

Окрім «Запоріжжя» і «Хіміка-2», сьогодні, 5 грудня, повторний поєдинок у Кам’янському проведуть «Прометей» і «Кривбас».

Читайте також: У баскетбольній Суперлізі відбувся останній перед тривалою паузою матч