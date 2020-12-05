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    Кубок України з баскетболу: «Тернопіль» сенсаційно б’є лідера Суперліги (відео)

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    Едрієн Боуї - герой поєдинку в Тернополі - Кубок України з баскетболу: «Тернопіль» сенсаційно б’є лідера Суперліги (відео)
    Едрієн Боуї - герой поєдинку в Тернополі
    Світлина із соцмереж

    Кияни ще матимуть шанс відігратися у матчі-відповіді

    У п’ятницю, 4 грудня, відбулися шість поєдинків 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу.

    До київського «Будівельника», який вийшов у чвертьфінал першим, приєдналися, вигравши повторний поєдинок, «Черкаські Мавпи». Решта колективів провели перші матчі двораундового протистояння. Проте вже навіть за підсумками перших поєдинків вимальовується сенсація. «Тернопіль» переміг лідера Суперліги «Київ-Баскет» удома і через три дні спробує відстояти перевагу в столиці.

    «Черкаські Мавпи» - «Політехнік» (Харків) – 106:87 (32:25, 23:25, 32:21, 19:16)

    «Мавпи»: Джонс Скотт (21 + 5 підбирань + 5 передач), Дмитро Скапинцев (18 + 7 підбирань), Сергій Попов (17 + 5 перехоплень + 4 підбирання + 4 передачі – 5 втрат), Діон Райт (12 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Іван Ткаченко (10 + 5 підбирань)

    «Політехнік»: Кемерон Ґреґорі (26 + 6 підбирань + 4 перехоплення), Станіслав Завадський (18 + 6 підбирань), Сергій Старцев (13 + 8 підбирань – 5 втрат), Євген Савченко (9 + 5 перехоплень)

    «Мавпи» без надзусиль вийшли у чвертьфінал. За два дні до того в Харкові вони теж перемогли – 88:64.

    «Кривбас» (Кривий Ріг) – «Прометей» (Кам’янське) – 63:92 (16:19, 13:30, 15:13, 19:20)

    «Кривбас»: Артем Водолазський (20 + 5 підбирань + 4 блок-шоти + 4 втрати), Максим Нікітін (12), Валерій Анісімов (10 + 8 підбирань), Владислав Фролов (9 + 4 підбирання), Євген Сергейчик (8 + 9 передач + 4 підбирання – 4 втрати)

    «Прометей»: Ілля Сидоров (27 + 7 підбирань + 4 передачі), В’ячеслав Петров (14 + 8 підбирань + 8 передач), Олександр Липовий (11 + 7 підбирань + 4 передачі), Олександр Антипов (10)

    «Прометей» переміг представника вищої ліги, задіявши по мінімуму легіонерів і давши відпочити основному розігрую чому Денисові Лукашову, який не виходив на майданчик взагалі.

    «Хімік-2» (Південне) – «Запоріжжя» - 72:95 (13:32, 25:17, 25:26, 9:20)

    «Хімік-2»: Руслан Івашов (24), Віталій Шорсткий (10 + 7 підбирань + 4 передачі), Дмитро Клебан (8), Михайло Митирич (8 + 5 підбирань)

    «Запоріжжя»: Роман Морозов (14 + 5 підбирань), Іван Міхєєв (13), Віталій Мальчевський (12), Андрій Грицак (10 + 10 підбирань), Майкл Кеффі (8), Олександр Сизов (8)

    Команди домовилися зіграти обидва поєдинки в Запоріжжі. Повторна зустріч відбудеться сьогодні, 5 грудня, починаючи з 14:00.

    «Хімік» (Південне) – «Харківські Соколи» - 98:56 (26:15, 27:7, 16:11, 29:23)

    «Хімік»: Кирило Марченко (18), Льюїс Салліван (16 + 10 підбирань), Тайрел Нельсон (14 + 7 підбирань), Андрій Войналович (12), Андрій Мироненко (11 + 4 передачі), Ентоні Вашинґтон (10 + 8 підбирань)

    «Соколи»: Дехуан Ґраф (16), Брендон Боґґс (11), Олександр Місяць (9 + 6 підбирань), Ларон Денді (8), Олександр Тарасенко (7)

    Чинний володар Кубка розпочав виступ у новому розіграші з переконливої домашньої перемоги, після якої виїзна зустріч перетворюється в формальність.

    «Дніпро» - «Одеса» - 94:77 (17:27, 23:20, 32:14, 22:16)

    «Дніпро»: В’ячеслав Бобров (17 + 7 передач + 6 підбирань + 5 блок-шотів), В’ячеслав Кравцов (14 + 4 підбирання + 3 блок-шоти), Станіслав Тимофеєнко (13 + 5 підбирань), Джаред Террелл (12), Генрі Дуґат (10 + 7 передач + 5 підбирань), Іссуф Санон (10 + 5 підбирань)

    «Одеса»: Денис Носков (15 + 6 підбирань), Ділейні Блейлок (15 + 5 підбирань), Вадим Прокопенко (14 + 2 блок-шоти), Юрій Кондраков (8 + 4 підбирання)

    Дніпряни невдало почати матч, але в підсумку перемогли з доволі комфортною як для двоматчевого протистояння перевагою.

    «Тернопіль» - «Київ-Баскет» - 93:83 (24:17, 26:18, 23:26, 20:22)

    «Тернопіль»: Едрієн Боуї (32 + 6 підбирань + 6 передач – 6 втрат), Еверейл Юґба (22 + 4 підбирання), Андрій Агафонов (20), Андрій Кальниченко (8 + 10 підбирань + 2 блок-шоти – 4 втрати), Олександр Кольченко (5)

    «Київ-Баскет»: Брендон Янґ (19 + 7 підбирань), Владислав Коренюк (16 + 6 підбирань), Майкл Джейкобсон (15 + 7 підбирань + 3 блок-шоти), Олександр Мішула (10 + 5 підбирань), Сергій Павлов (9 + 6 підбирань), Брюс Мессі (8)

    «Тернопіль» завдав «Київ-Баскету» першої в поточному сезоні поразки на внутрішній арені. Десятиочкова перевага дарує команді Дмитра Забірченка непогані перспективи напередодні виїзного поєдинку, який відбудеться у понеділок, 7 грудня. Варто зазначити, що в цьому матчі за тернополян дебютував американський форвард Омар Кергон, який замінив у команді Керрінґтона Ворда. Керрінґтон повернувся додому через те, що захворів його батько. Новачок за 15 хвилин на майданчику набрав два очки і зробив два підбирання.

    Окрім «Запоріжжя» і «Хіміка-2», сьогодні, 5 грудня, повторний поєдинок у Кам’янському проведуть «Прометей» і «Кривбас».

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    Теги: Кубок України баскетбол Олександр Мішула В'ячеслав Кравцов БК Київ-Баскет В'ячеслав Бобров Дмитро Забірченко БК Тернопіль БК Хімік Андрій Агафонов БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко В'ячеслав Петров Денис Носков БК Одеса Олександр Липовий Брендон Янґ БК Політехнік (Харків) БК Черкаські Мавпи Вадим Прокопенко Кирило Марченко Андрій Мироненко Ілля Сидоров Сергій Попов БК «Прометей» (Кам'янське) Генрі Дуґат Аверейл Юґба Льюїс Салліван Максим Нікітін БК «Запоріжжя» Андрій Кальниченко Едрієн Боуї Брюс Мессі Майкл Джейкобсон Владислав Коренюк БК «Харківські Соколи» Ентоні Вашинґтон Роман Морозов Іван Міхєєв Андрій Грицак Віталій Мальчевський Дехуан Ґраф Ділейні Блейлок Дмитро Скапинцев Брендон Боґґс Олександр Місяць Тейрел Нельсон Станіслав Завадський Діон Райт Джонс Скотт Кемерон Ґреґорі БК «Кривбас» Артем Водолазський Валерій Анісімов Руслан Івашов
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