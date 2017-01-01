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    Гравець англійського клубу отримав жахливі травми голови під час матчу (фото)

    У постраждалого переломи носа, вилиці, очниці, верхньої щелепи
    Захисник команди четвертого англійського дивізіону «Порт Вейл» Адам Єйтс отримав серйозні травми після зіткнення з воротарем Семом Горнбі у матчі резервних команд. Як повідомляє The Sun, у 34-річного англійця діагностовано переломи носа, вилиці, очниці, верхньої щелепи та зап'ястя. Футболіст був відразу ж госпіталізований. Його життю
    • Сьогодні, 12:38
    • Розсилка
    Адам Єйтс
    Адам Єйтс

    У постраждалого переломи носа, вилиці, очниці, верхньої щелепи

    Захисник команди четвертого англійського дивізіону «Порт Вейл» Адам Єйтс отримав серйозні травми після зіткнення з воротарем Семом Горнбі у матчі резервних команд.

    Як повідомляє The Sun, у 34-річного англійця діагностовано переломи носа, вилиці, очниці, верхньої щелепи та зап'ястя.

    Футболіст був відразу ж госпіталізований.

    Його життю нічого не загрожує, але є ймовірність появи проблем із зором.

    Єйтс виступає за «Порт Вейл» з 2009 року та є найдосвідченішим гравцем команди (248 матчів).

    І це при тому, що він пропустив весь минулий сезон через розрив хрестоподібних зв'язок, передає «Спорт-Экспресс».

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