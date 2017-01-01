Гравець англійського клубу отримав жахливі травми голови під час матчу (фото)
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У постраждалого переломи носа, вилиці, очниці, верхньої щелепи
Захисник команди четвертого англійського дивізіону «Порт Вейл» Адам Єйтс отримав серйозні травми після зіткнення з воротарем Семом Горнбі у матчі резервних команд.
Як повідомляє The Sun, у 34-річного англійця діагностовано переломи носа, вилиці, очниці, верхньої щелепи та зап'ястя.
Футболіст був відразу ж госпіталізований.
Його життю нічого не загрожує, але є ймовірність появи проблем із зором.
Єйтс виступає за «Порт Вейл» з 2009 року та є найдосвідченішим гравцем команди (248 матчів).
І це при тому, що він пропустив весь минулий сезон через розрив хрестоподібних зв'язок, передає «Спорт-Экспресс».
Footballer suffers horrific injuries after clash with team-mate https://t.co/1JXDkbrBKF pic.twitter.com/uEZ5XnRKAV— The Sun Football (@TheSunFootball) 1 грудня 2017 р.