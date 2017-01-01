Гравець англійського клубу отримав жахливі травми голови під час матчу (фото)

У постраждалого переломи носа, вилиці, очниці, верхньої щелепи

Захисник команди четвертого англійського дивізіону «Порт Вейл» Адам Єйтс отримав серйозні травми після зіткнення з воротарем Семом Горнбі у матчі резервних команд. Як повідомляє The Sun, у 34-річного англійця діагностовано переломи носа, вилиці, очниці, верхньої щелепи та зап'ястя. Футболіст був відразу ж госпіталізований. Його життю



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Адам Єйтс

У постраждалого переломи носа, вилиці, очниці, верхньої щелепи

Захисник команди четвертого англійського дивізіону «Порт Вейл» Адам Єйтс отримав серйозні травми після зіткнення з воротарем Семом Горнбі у матчі резервних команд.

Як повідомляє The Sun, у 34-річного англійця діагностовано переломи носа, вилиці, очниці, верхньої щелепи та зап'ястя.

Футболіст був відразу ж госпіталізований.

Його життю нічого не загрожує, але є ймовірність появи проблем із зором.

Єйтс виступає за «Порт Вейл» з 2009 року та є найдосвідченішим гравцем команди (248 матчів).

І це при тому, що він пропустив весь минулий сезон через розрив хрестоподібних зв'язок, передає «Спорт-Экспресс».