Клубом, про який йде мова, може стати БАТЕ

Півзахисник «Чорноморця» Кирило Ковалець незабаром може змінити клуб. Про можливий трансфер 24-річного гравця повідомив журналіст Ігор Бурбас. «Кирило Ковалець за півроку отримає шанс вперше в житті зіграти в Лізі чемпіонів. Принаймні, його потенційно новий клуб право на кваліфікацію вже здобув», - йдеться в повідомленні.



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Кирило Ковалець. Фото: Footboom

Клубом, про який йде мова, може стати БАТЕ

Півзахисник «Чорноморця» Кирило Ковалець незабаром може змінити клуб.

Про можливий трансфер 24-річного гравця повідомив журналіст Ігор Бурбас.

«Кирило Ковалець за півроку отримає шанс вперше в житті зіграти в Лізі чемпіонів. Принаймні, його потенційно новий клуб право на кваліфікацію вже здобув», - йдеться в повідомленні.

«Трансфер з Одеси – справа найближчих днів. На новому місці хавбек возз‘єднається з екс-коучем, який за короткий час розгледів його потенціал», – написав Бурбас у своєму Twitter.

Зазначимо, що клубом, про який йде мова, може стати БАТЕ.

Нагадаємо, що білоруси вже гарантували собі участь у кваліфікації Ліги чемпіонів на сезон-2018/19. До слова, БАТЕ нещодавно очолив Олег Дулуб, який працював з Кирилом Ковальцем у «Чорноморці».

Кирило Ковалець за півроку отримає шанс вперше в житті зіграти в ЛЧ. Принаймні, його потенційно новий клуб право на кваліфікацію вже здобув. Трансфер з Одеси - справа найближчих днів. На новому місці хавбек воз‘єднається з екс-коучем, який за короткий час розгледів його потенціал — Igor Burbas (@iburbas) 6 января 2018 г.

Джерело: Футбол 24