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    Гравець «Чорноморця» може змінити клуб і вперше зіграти в Лізі чемпіонів

    Клубом, про який йде мова, може стати БАТЕ
    Півзахисник «Чорноморця» Кирило Ковалець незабаром може змінити клуб. Про можливий трансфер 24-річного гравця повідомив журналіст Ігор Бурбас. «Кирило Ковалець за півроку отримає шанс вперше в житті зіграти в Лізі чемпіонів. Принаймні, його потенційно новий клуб право на кваліфікацію вже здобув», - йдеться в повідомленні.
    • Сьогодні, 16:08
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    Кирило Ковалець. Фото: Footboom
    Кирило Ковалець. Фото: Footboom

    Клубом, про який йде мова, може стати БАТЕ

    Півзахисник «Чорноморця» Кирило Ковалець незабаром може змінити клуб.

    Про можливий трансфер 24-річного гравця повідомив журналіст Ігор Бурбас.

    «Кирило Ковалець за півроку отримає шанс вперше в житті зіграти в Лізі чемпіонів. Принаймні, його потенційно новий клуб право на кваліфікацію вже здобув», - йдеться в повідомленні.

    «Трансфер з Одеси – справа найближчих днів. На новому місці хавбек возз‘єднається з екс-коучем, який за короткий час розгледів його потенціал», – написав Бурбас у своєму Twitter.

    Зазначимо, що клубом, про який йде мова, може стати БАТЕ.

    Нагадаємо, що білоруси вже гарантували собі участь у кваліфікації Ліги чемпіонів на сезон-2018/19. До слова, БАТЕ нещодавно очолив Олег Дулуб, який працював з Кирилом Ковальцем у «Чорноморці».

    Джерело: Футбол 24

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