Гравець «Чорноморця» може змінити клуб і вперше зіграти в Лізі чемпіонів
- Сьогодні, 16:08
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Клубом, про який йде мова, може стати БАТЕ
Півзахисник «Чорноморця» Кирило Ковалець незабаром може змінити клуб.
Про можливий трансфер 24-річного гравця повідомив журналіст Ігор Бурбас.
«Кирило Ковалець за півроку отримає шанс вперше в житті зіграти в Лізі чемпіонів. Принаймні, його потенційно новий клуб право на кваліфікацію вже здобув», - йдеться в повідомленні.
«Трансфер з Одеси – справа найближчих днів. На новому місці хавбек возз‘єднається з екс-коучем, який за короткий час розгледів його потенціал», – написав Бурбас у своєму Twitter.
Зазначимо, що клубом, про який йде мова, може стати БАТЕ.
Нагадаємо, що білоруси вже гарантували собі участь у кваліфікації Ліги чемпіонів на сезон-2018/19. До слова, БАТЕ нещодавно очолив Олег Дулуб, який працював з Кирилом Ковальцем у «Чорноморці».
Кирило Ковалець за півроку отримає шанс вперше в житті зіграти в ЛЧ. Принаймні, його потенційно новий клуб право на кваліфікацію вже здобув. Трансфер з Одеси - справа найближчих днів. На новому місці хавбек воз‘єднається з екс-коучем, який за короткий час розгледів його потенціал— Igor Burbas (@iburbas) 6 января 2018 г.
Джерело: Футбол 24