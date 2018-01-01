Офіційно. Екс-тренер «Карпат» та «Чорноморця» очолив БАТЕ
- Сьогодні, 20:10
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Олег Дулуб
Під керівництвом Олега Дулуба «Чорноморець» провів 12 матчів в УПЛ
Білоруський фахівець Олег Дулуб підписав контракт з БАТЕ.
Про це повідомляє прес-служба білоруського клубу.
У травні 2015 року він очолив мінські «Крумкачи» і вивів їх з першої ліги у вищу (працював до жовтня 2016).
Після розставання з «воронами» працював головним тренером українських «Карпат» (з жовтня 2016 по червень-2017) і «Чорноморця» (з вересня по грудень 2017).
Нагадаємо, в кінці 2017 року білоруський фахівець залишив «Чорноморець» через розбіжності з керівництвом.
Дулубу довелося повернути всі зароблені гроші.
Під керівництвом Олега Дулуба «Чорноморець» провів 12 матчів в УПЛ, в яких здобув три перемоги і сім нічиїх, що дозволило команді покинути зону вильоту.