Офіційно. Екс-тренер «Карпат» та «Чорноморця» очолив БАТЕ

Під керівництвом Олега Дулуба «Чорноморець» провів 12 матчів в УПЛ

Білоруський фахівець Олег Дулуб підписав контракт з БАТЕ. Про це повідомляє прес-служба білоруського клубу. У травні 2015 року він очолив мінські «Крумкачи» і вивів їх з першої ліги у вищу (працював до жовтня 2016). Після розставання з «воронами» працював головним тренером українських «Карпат» (з жовтня 2016



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Олег Дулуб

Під керівництвом Олега Дулуба «Чорноморець» провів 12 матчів в УПЛ

Білоруський фахівець Олег Дулуб підписав контракт з БАТЕ.

Про це повідомляє прес-служба білоруського клубу.

У травні 2015 року він очолив мінські «Крумкачи» і вивів їх з першої ліги у вищу (працював до жовтня 2016).

Після розставання з «воронами» працював головним тренером українських «Карпат» (з жовтня 2016 по червень-2017) і «Чорноморця» (з вересня по грудень 2017).

Нагадаємо, в кінці 2017 року білоруський фахівець залишив «Чорноморець» через розбіжності з керівництвом.

Дулубу довелося повернути всі зароблені гроші.

Під керівництвом Олега Дулуба «Чорноморець» провів 12 матчів в УПЛ, в яких здобув три перемоги і сім нічиїх, що дозволило команді покинути зону вильоту.