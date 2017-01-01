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    Гравець «Динамо» Денис Гармаш зацікавив керівництво «Галатасарая»

    Контракт Дениса Гармаша з «Динамо» закінчується влітку 2018-го року
    Гранди турецької Суперліги напередодні зимового трансферного вікна роблять зусилля для того, щоб зміцнити свій склад кваліфікованими гравцями. Зокрема в один з провідних клубів Туреччини може перебратися півзахисник «Динамо» Денис Гармаш. Йдеться про «Фенербахче» і «Галатасарай». Фатіх Терім, який змінив біля
    • Сьогодні, 12:18
    • Розсилка
    Денис Гармаш
    Денис Гармаш

    Контракт Дениса Гармаша з «Динамо» закінчується влітку 2018-го року

    Гранди турецької Суперліги напередодні зимового трансферного вікна роблять зусилля для того, щоб зміцнити свій склад кваліфікованими гравцями.

    Зокрема в один з провідних клубів Туреччини може перебратися півзахисник «Динамо» Денис Гармаш. Йдеться про «Фенербахче» і «Галатасарай». Фатіх Терім, який змінив біля керма «Галатасарая» хорватського фахівця Ігора Тудора, активно шукає нових гравців для своєї команди.

    Контракт Дениса Гармаша з «Динамо» закінчується влітку 2018-го року. Уже в січні півзахисник може укласти попередню угоду з новою командою і незабаром перейти на правах вільного агента.

    Трансферна вартість Гармаша за оцінками transfermarkt становить 4 мільйони євро.

    Джерело: Footboom

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