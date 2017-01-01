Гравець «Динамо» Денис Гармаш зацікавив керівництво «Галатасарая»
- Сьогодні, 12:18
-
Розсилка
Контракт Дениса Гармаша з «Динамо» закінчується влітку 2018-го року
Гранди турецької Суперліги напередодні зимового трансферного вікна роблять зусилля для того, щоб зміцнити свій склад кваліфікованими гравцями.
Зокрема в один з провідних клубів Туреччини може перебратися півзахисник «Динамо» Денис Гармаш. Йдеться про «Фенербахче» і «Галатасарай». Фатіх Терім, який змінив біля керма «Галатасарая» хорватського фахівця Ігора Тудора, активно шукає нових гравців для своєї команди.
Контракт Дениса Гармаша з «Динамо» закінчується влітку 2018-го року. Уже в січні півзахисник може укласти попередню угоду з новою командою і незабаром перейти на правах вільного агента.
Трансферна вартість Гармаша за оцінками transfermarkt становить 4 мільйони євро.
Джерело: Footboom