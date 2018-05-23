«Динамо» виставило на трансфер відразу трьох легіонерів
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Всі вони, за допомогою своїх агентів, зайняті пошуком нових команд
«Динамо» має намір припинити співпрацю з Карлосом Самбрано, Александаром Пантичем і Микитою Корзуном.
Київський клуб виставив цих футболістів на продаж.
Всі вони, за допомогою своїх агентів, зайняті пошуком нових команд.
Раніше повідомлялося, що Мбокані, Мораес і Хачеріді покинуть «Динамо», а Олег Гусєв провів останній матч за киян.
Нагадаємо, «Палмейрас» прийняли пропозицію «Динамо» по трансферу Невеса за 4,8 млн євро.
28-річний Самбрано так і не провів жодного офіційного матчу за столичний клуб.
26-річний Пантич в поточному сезоні зіграв у в п'яти матчах у складі «Динамо», в яких отримав дві жовті картки.
На рахунку 23-річного Корзуна в поточному сезоні 13 матчів за киян.
Додамо, що київський клуб повертає з чемпіонату Туреччини свого опорного півзахисника Рибалку.
Джерело: dynamo.kiev.ua