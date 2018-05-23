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    «Динамо» виставило на трансфер відразу трьох легіонерів

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    Александар Пантич - «Динамо» виставило на трансфер відразу трьох легіонерів
    Александар Пантич

    Всі вони, за допомогою своїх агентів, зайняті пошуком нових команд

    «Динамо» має намір припинити співпрацю з Карлосом Самбрано, Александаром Пантичем і Микитою Корзуном.

    Київський клуб виставив цих футболістів на продаж.

    Всі вони, за допомогою своїх агентів, зайняті пошуком нових команд.

    Раніше повідомлялося, що Мбокані, Мораес і Хачеріді покинуть «Динамо», а Олег Гусєв провів останній матч за киян.

    Нагадаємо, «Палмейрас» прийняли пропозицію «Динамо» по трансферу Невеса за 4,8 млн євро.

    28-річний Самбрано так і не провів жодного офіційного матчу за столичний клуб.

    26-річний Пантич в поточному сезоні зіграв у в п'яти матчах у складі «Динамо», в яких отримав дві жовті картки.

    На рахунку 23-річного Корзуна в поточному сезоні 13 матчів за киян.

    Додамо, що київський клуб повертає з чемпіонату Туреччини свого опорного півзахисника Рибалку.


    Джерело: dynamo.kiev.ua

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