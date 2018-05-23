«Динамо» виставило на трансфер відразу трьох легіонерів

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Александар Пантич

Всі вони, за допомогою своїх агентів, зайняті пошуком нових команд

«Динамо» має намір припинити співпрацю з Карлосом Самбрано, Александаром Пантичем і Микитою Корзуном.

Київський клуб виставив цих футболістів на продаж.

Всі вони, за допомогою своїх агентів, зайняті пошуком нових команд.

Раніше повідомлялося, що Мбокані, Мораес і Хачеріді покинуть «Динамо», а Олег Гусєв провів останній матч за киян.

Нагадаємо, «Палмейрас» прийняли пропозицію «Динамо» по трансферу Невеса за 4,8 млн євро.

28-річний Самбрано так і не провів жодного офіційного матчу за столичний клуб.

26-річний Пантич в поточному сезоні зіграв у в п'яти матчах у складі «Динамо», в яких отримав дві жовті картки.

На рахунку 23-річного Корзуна в поточному сезоні 13 матчів за киян.

Додамо, що київський клуб повертає з чемпіонату Туреччини свого опорного півзахисника Рибалку.





Джерело: dynamo.kiev.ua