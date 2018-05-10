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    Гравець «Динамо»: Степаненко - гнила людина, негарно поводиться на полі

    Хавбек «Динамо» залишився незадоволений суддівством матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Півзахисник «Динамо» Денис Гармаш визнав поразку в фіналі Кубка України від «Шахтаря» (0:2) закономірною. Напередодні «гірники» взяли верх завдяки голам Факундо Феррейри і Ярослава Ракицького в другому таймі. «Побудували гру, як і попередню з «Шахтарем», яка дала результат. Але проти цієї
    • Сьогодні, 11:51
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    Денис Гармаш. Фото: ФК Динамо
    Денис Гармаш. Фото: ФК Динамо

    Хавбек «Динамо» залишився незадоволений суддівством матчу «Динамо» - «Шахтар»

    Півзахисник «Динамо» Денис Гармаш визнав поразку в фіналі Кубка України від «Шахтаря» (0:2) закономірною.

    Напередодні «гірники» взяли верх завдяки голам Факундо Феррейри і Ярослава Ракицького в другому таймі.

    «Побудували гру, як і попередню з «Шахтарем», яка дала результат. Але проти цієї команди дуже важко грати, тому що вони багато контролюють м'яч і грають першим номером. Сильний суперник, і результат говорить про те, що нам було важко щось зробити», - наводить слова Гармаша офіційний сайт «Динамо».

    При цьому хавбек «Динамо» залишився незадоволений суддівством, а також поведінкою центрального півзахисника донецької команди Тараса Степаненка.

    «Будь-який фол трактувався в нашу сторону, свистіли дрібні порушення правил, а Степаненко взагалі, вважаю, - гнила людина, він дуже некрасиво поводиться на полі. Не знаю, як цьому протистояти. Потрібно бути чесним, солідним і свою перевагу доводити виключно грою на полі, а не вести себе, як він», - заявив Денис Гармаш.

    Нагадамємо, що «Шахтар» в 12-й раз виграв Кубок України і вперше в історії обігнав «Динамо» за кількістю перемог в турнірі.

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