Гравець «Динамо»: Степаненко - гнила людина, негарно поводиться на полі

Хавбек «Динамо» залишився незадоволений суддівством матчу «Динамо» - «Шахтар»

Півзахисник «Динамо» Денис Гармаш визнав поразку в фіналі Кубка України від «Шахтаря» (0:2) закономірною. Напередодні «гірники» взяли верх завдяки голам Факундо Феррейри і Ярослава Ракицького в другому таймі. «Побудували гру, як і попередню з «Шахтарем», яка дала результат. Але проти цієї



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Денис Гармаш. Фото: ФК Динамо

Хавбек «Динамо» залишився незадоволений суддівством матчу «Динамо» - «Шахтар»

Півзахисник «Динамо» Денис Гармаш визнав поразку в фіналі Кубка України від «Шахтаря» (0:2) закономірною.

Напередодні «гірники» взяли верх завдяки голам Факундо Феррейри і Ярослава Ракицького в другому таймі.

«Побудували гру, як і попередню з «Шахтарем», яка дала результат. Але проти цієї команди дуже важко грати, тому що вони багато контролюють м'яч і грають першим номером. Сильний суперник, і результат говорить про те, що нам було важко щось зробити», - наводить слова Гармаша офіційний сайт «Динамо».

При цьому хавбек «Динамо» залишився незадоволений суддівством, а також поведінкою центрального півзахисника донецької команди Тараса Степаненка.

«Будь-який фол трактувався в нашу сторону, свистіли дрібні порушення правил, а Степаненко взагалі, вважаю, - гнила людина, він дуже некрасиво поводиться на полі. Не знаю, як цьому протистояти. Потрібно бути чесним, солідним і свою перевагу доводити виключно грою на полі, а не вести себе, як він», - заявив Денис Гармаш.

Нагадамємо, що «Шахтар» в 12-й раз виграв Кубок України і вперше в історії обігнав «Динамо» за кількістю перемог в турнірі.