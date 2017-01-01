Гравець «Динамо» відмовився переходити у «Фенербахче»

Футболіст виступає за «Динамо» з 2012 року

Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук не хоче переходити у «Фенербахче» та жоден з турецьких клубів, незважаючи на наявні пропозиції. Про це заявив сам футболіст в ефірі передачі Вацко light. «Не сильно хотів у Туреччину. Спостерігаю за цим чемпіонатом, але хочу спробувати себе в Європі. Ще до переходу Ярмоленка мені



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Сергій Сидорчук. Фото: 1927.kiev.ua

Футболіст виступає за «Динамо» з 2012 року

Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук не хоче переходити у «Фенербахче» та жоден з турецьких клубів, незважаючи на наявні пропозиції.

Про це заявив сам футболіст в ефірі передачі Вацко light.

«Не сильно хотів у Туреччину. Спостерігаю за цим чемпіонатом, але хочу спробувати себе в Європі. Ще до переходу Ярмоленка мені подобалася Бундесліга», - пояснив свою позицію Сидорчук.

Футболіст виступає за «Динамо» з 2012-го року. За цей час він зіграв 151 матч у біло-синій футболці, забивши 12 голів та віддавши 11 гольових передач.

Нагадаємо, що Сидорчук приступить до тренувань вже на першому зборі «Динамо».

Джерело: champion.com.ua