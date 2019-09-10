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    Гравець «Евертона» Йеррі Міна оштрафований через зйомки в рекламі букмекера

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    Захисник &laquo;Евертона&raquo; Йеррі Міна - Гравець «Евертона» Йеррі Міна оштрафований через зйомки в рекламі букмекера
    Захисник «Евертона» Йеррі Міна

    Повторне порушення потягне за собою більш жорсткі санкції

    Захисник «Евертона» Йеррі Міна оштрафований на €11,2 тис. за порушення заборони, пов'язаної з букмекерськими конторами. Влітку нинішнього року гравцеві збірної Колумбії були пред'явлені звинувачення, бо він взяв участь в зйомках рекламного ролика букмекера Betjuego.

    Міна повністю порожниною визнав свою провину і вибачився, тому Федерація футболу Англії вирішила обмежитися грошовим штрафом і попередженням. Повторне порушення потягне за собою більш жорсткі санкції.

    Міна уникнув дискваліфікації ще тому, що всі кошти від зйомок в ролику футболіст пожертвував своєму благодійному фонду Yerry Mina Foundation. Його фонд допомагає дітям-сиротам в Колумбії.

    Джерело: Чемпионат.com

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