Гравець ФК «Зеніт» був побитий в Санкт-Петербурзі

Футболіста з травмою голови було доставлено у лікарню

Гравець російського «Зеніта» Денис Тєрєнтьєв опинився у ролі потерпілого під час конфлікту, який стався біля його будинку. Футболіст не поділив місце на парковці та отримав від двох невідомих людей по обличчю - у наслідок цієї бійки, у Тєрєнтьєва було діагностовано травму голови та перелом носа. Тим не менш, як запевняє прес-служба



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Денис Терентьєв

Футболіста з травмою голови було доставлено у лікарню

Гравець російського «Зеніта» Денис Тєрєнтьєв опинився у ролі потерпілого під час конфлікту, який стався біля його будинку.

Футболіст не поділив місце на парковці та отримав від двох невідомих людей по обличчю - у наслідок цієї бійки, у Тєрєнтьєва було діагностовано травму голови та перелом носа.

Тим не менш, як запевняє прес-служба «Зеніта», здоров'ю гравця наразі нічого не загрожує.

«Здоров'ю Дениса Тєрєнтьєва вже нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків в одній з лікарень Санкт-Петербурга. Йому діагностовано перелом носа, найближчим часом стануть зрозумілі терміни реабілітації», - повідомили у прес-службі.

Сам Денис опублікував повідомлення з подробицями у instagram, проте через деякий час воно було видалено.

У цьому сезоні Тєрєнтьєв провів за «Зеніт» 4 матча у чемпіонаті Росії