Гравець ФК «Зеніт» був побитий в Санкт-Петербурзі
- Вчора, 16:36
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Футболіста з травмою голови було доставлено у лікарню
Гравець російського «Зеніта» Денис Тєрєнтьєв опинився у ролі потерпілого під час конфлікту, який стався біля його будинку.
Футболіст не поділив місце на парковці та отримав від двох невідомих людей по обличчю - у наслідок цієї бійки, у Тєрєнтьєва було діагностовано травму голови та перелом носа.
Тим не менш, як запевняє прес-служба «Зеніта», здоров'ю гравця наразі нічого не загрожує.
«Здоров'ю Дениса Тєрєнтьєва вже нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків в одній з лікарень Санкт-Петербурга. Йому діагностовано перелом носа, найближчим часом стануть зрозумілі терміни реабілітації», - повідомили у прес-службі.
Сам Денис опублікував повідомлення з подробицями у instagram, проте через деякий час воно було видалено.
У цьому сезоні Тєрєнтьєв провів за «Зеніт» 4 матча у чемпіонаті Росії