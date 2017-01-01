  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Гравець ФК «Зеніт» був побитий в Санкт-Петербурзі

    Футболіста з травмою голови було доставлено у лікарню
    Гравець російського «Зеніта» Денис Тєрєнтьєв опинився у ролі потерпілого під час конфлікту, який стався біля його будинку. Футболіст не поділив місце на парковці та отримав від двох невідомих людей по обличчю - у наслідок цієї бійки, у Тєрєнтьєва було діагностовано травму голови та перелом носа. Тим не менш, як запевняє прес-служба
    • Вчора, 16:36
    • Розсилка
    Денис Терентьєв
    Денис Терентьєв

    Футболіста з травмою голови було доставлено у лікарню

    Гравець російського «Зеніта» Денис Тєрєнтьєв опинився у ролі потерпілого під час конфлікту, який стався біля його будинку.

    Футболіст не поділив місце на парковці та отримав від двох невідомих людей по обличчю - у наслідок цієї бійки, у Тєрєнтьєва було діагностовано травму голови та перелом носа.

    Тим не менш, як запевняє прес-служба «Зеніта», здоров'ю гравця наразі нічого не загрожує.

    «Здоров'ю Дениса Тєрєнтьєва вже нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків в одній з лікарень Санкт-Петербурга. Йому діагностовано перелом носа, найближчим часом стануть зрозумілі терміни реабілітації», - повідомили у прес-службі.

    Сам Денис опублікував повідомлення з подробицями у instagram, проте через деякий час воно було видалено.

    У цьому сезоні Тєрєнтьєв провів за «Зеніт» 4 матча у чемпіонаті Росії

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ