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    Гравець «Наполі» Кулібалі став жертвою расистських образ з боку фаната «Арсеналу»

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    Каліду Кулібалі - Гравець «Наполі» Кулібалі став жертвою расистських образ з боку фаната «Арсеналу»
    Каліду Кулібалі

    Кулібалі раніше в цьому сезоні вже стикався з расистським поведінкою уболівальників

    Лондонський «Арсенал» розслідує інцидент, що трапився під час першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи з «Наполі», який відбувся напередодні, 11 квітня, в Лондоні і завершився перемогою «канонірів» з рахунком 1: 0.

    Під час першого тайму один з фанатів англійської команди почав викрикувати расистські гасла на адресу сенегальського захисника гостей Каліду Кулібалі. Поведінка вболівальника потрапило на відео, яке пізніше було опубліковано в Інтернеті.

    «Ми не маємо наміру терпіти подібну поведінку, і всі, хто причетний до подібних інцидентів, будуть відсторонені від відвідування матчів. Клуб підтримує уболівальників, які повідомляють про такі випадки», - наводить заяву «Арсеналу» Goal.com.

    Кулібалі раніше в цьому сезоні вже стикався з расистським поведінкою уболівальників. У грудні фанати «Інтера» також ображали сенегальця, після чого він був видалений за порушення правил. Міланський клуб був пізніше покараний закриттям трибун.

    Джерело: Чемпионат.com

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