  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Футболіст «Реалу» вшосте визнаний гравцем року в Хорватії

    Півзахисник «Реалу» зрівнявся за цим показником з форвардом Давором Шукером
    Центральний півзахисник «Реалу» Лука Модрич визнаний кращим футболістом 2017-го року Хорватії, повідомляє офіційний сайт місцевого футбольного союзу (HNS). Для Модрича це шостий подібний приз у кар'єрі - раніше він визнавався кращим в 2007, 2008, 2011, 2014 і 2016 роках. Таким чином, півзахисник «Реалу» зрівнявся за цим
    • Сьогодні, 12:23
    • Розсилка
    Лука Модрич. Фото: Getty Images
    Лука Модрич. Фото: Getty Images

    Півзахисник «Реалу» зрівнявся за цим показником з форвардом Давором Шукером

    Центральний півзахисник «Реалу» Лука Модрич визнаний кращим футболістом 2017-го року Хорватії, повідомляє офіційний сайт місцевого футбольного союзу (HNS).

    Для Модрича це шостий подібний приз у кар'єрі - раніше він визнавався кращим в 2007, 2008, 2011, 2014 і 2016 роках.

    Таким чином, півзахисник «Реалу» зрівнявся за цим показником з не менш легендарним форвардом Давором Шукером, який нині очолює HNS.

    32-річний Лука Модрич в 2017-му році виграв з «Реалом» відразу п'ять титулів, тріумфували в Прімері, Лізі чемпіонів, Суперкубку Іспанії, Суперкубку УЄФА і на клубному чемпіонаті світу.

    У поточному сезоні досвідчений хавбек залишається ключовим гравцем центру поля «вершкових» і вже зіграв за них 21 матч (1 гол, 2 ассисти) у всіх турнірах.

    Джерело: sportarena.com

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ