Футболіст «Реалу» вшосте визнаний гравцем року в Хорватії

Півзахисник «Реалу» зрівнявся за цим показником з форвардом Давором Шукером

Центральний півзахисник «Реалу» Лука Модрич визнаний кращим футболістом 2017-го року Хорватії, повідомляє офіційний сайт місцевого футбольного союзу (HNS). Для Модрича це шостий подібний приз у кар'єрі - раніше він визнавався кращим в 2007, 2008, 2011, 2014 і 2016 роках. Таким чином, півзахисник «Реалу» зрівнявся за цим



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Лука Модрич. Фото: Getty Images

Півзахисник «Реалу» зрівнявся за цим показником з форвардом Давором Шукером

Центральний півзахисник «Реалу» Лука Модрич визнаний кращим футболістом 2017-го року Хорватії, повідомляє офіційний сайт місцевого футбольного союзу (HNS).

Для Модрича це шостий подібний приз у кар'єрі - раніше він визнавався кращим в 2007, 2008, 2011, 2014 і 2016 роках.

Таким чином, півзахисник «Реалу» зрівнявся за цим показником з не менш легендарним форвардом Давором Шукером, який нині очолює HNS.

32-річний Лука Модрич в 2017-му році виграв з «Реалом» відразу п'ять титулів, тріумфували в Прімері, Лізі чемпіонів, Суперкубку Іспанії, Суперкубку УЄФА і на клубному чемпіонаті світу.

У поточному сезоні досвідчений хавбек залишається ключовим гравцем центру поля «вершкових» і вже зіграв за них 21 матч (1 гол, 2 ассисти) у всіх турнірах.

Джерело: sportarena.com