Футболіст «Реалу» вшосте визнаний гравцем року в Хорватії
- Сьогодні, 12:23
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Півзахисник «Реалу» зрівнявся за цим показником з форвардом Давором Шукером
Центральний півзахисник «Реалу» Лука Модрич визнаний кращим футболістом 2017-го року Хорватії, повідомляє офіційний сайт місцевого футбольного союзу (HNS).
Для Модрича це шостий подібний приз у кар'єрі - раніше він визнавався кращим в 2007, 2008, 2011, 2014 і 2016 роках.
Таким чином, півзахисник «Реалу» зрівнявся за цим показником з не менш легендарним форвардом Давором Шукером, який нині очолює HNS.
32-річний Лука Модрич в 2017-му році виграв з «Реалом» відразу п'ять титулів, тріумфували в Прімері, Лізі чемпіонів, Суперкубку Іспанії, Суперкубку УЄФА і на клубному чемпіонаті світу.
У поточному сезоні досвідчений хавбек залишається ключовим гравцем центру поля «вершкових» і вже зіграв за них 21 матч (1 гол, 2 ассисти) у всіх турнірах.
Джерело: sportarena.com