Гравець «Шахтаря» прибув у Грецію для переходу у місцевий клуб

Поки що подробиці угоди не повідомляються

Лівий захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо прибув у Грецію для оформлення переходу у місцевий ПАОК. У Салоніках гірник пройде медичне обстеження після чого підпише контракт, повідомляє Sdna.gr. Поки що подробиці угоди не повідомляються. Відомо, що Азеведо зустрічав в аеропорту Салонік колишній менеджер «Шахтаря» Любош Міхел.