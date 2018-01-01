Гравець «Шахтаря» прибув у Грецію для переходу у місцевий клуб
- Сьогодні, 12:54
-
Розсилка
Марсіо Азеведо. Фото: ФК Шахтар
Поки що подробиці угоди не повідомляються
Лівий захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо прибув у Грецію для оформлення переходу у місцевий ПАОК.
У Салоніках гірник пройде медичне обстеження після чого підпише контракт, повідомляє Sdna.gr.
Поки що подробиці угоди не повідомляються.
Відомо, що Азеведо зустрічав в аеропорту Салонік колишній менеджер «Шахтаря» Любош Міхел.
Міхел розповів ЗМІ, що побоювання щодо стану здоров'я Азеведо розвіялися після його розмови із медичним персоналом «Шахтаря».
Цікаво, що якщо Азеведо підпише контракт із ПАОКом, то він стане третім гравцем УПЛ у команді. За «чорно-білих» виступають екс-гравці «Дніпра» - Лео Матос та Євген Шахов.