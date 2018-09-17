Гравець в американський футбол оголосив про завершення кар'єри прямо під час матчу
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Вонта Дейвіс не дограв свій останній поєдинок
Корнербек клубу «Баффало Біллз» Вонта Дейвіс оголосив про завершення професійної кар'єри у перерві матчу чемпіонату заокеанської Національної футбольної ліги проти «Лос-Анджелес Чарджерс».
У роздягальні 30-річний гравець звернувся до тренера з проханням не випускати його на поле, коли його команда програвала з рахунком 6:28.
«Це було емоційне рішення, але я був чесний і щирий перед самим собою. Для мене важливо було вийти з гри здоровим», - цитує Дейвіса BBC Sport.
У підсумку «Баффало» програв матч з рахунком 21:30.
У зверненні гравця, яке опублікувала Національна футбольна ліга, він пояснив своє рішення проблемами зі здоров'ям і бажанням проводити більше часу з сім'єю.
Вонта подякував всім, хто був поруч протягом його 10-річної кар'єри у лізі.
Official statement from CB @vontaedavis. pic.twitter.com/8WXszhnrUo— NFL (@NFL) 16 вересня 2018 р.
Дейвіс виступав в НФЛ з 2009 по 2018 рік у складі «Маямі Долфінс», «Індіанаполіс Кольтс» і «Баффало Біллз».
Джерело: Newsru.com