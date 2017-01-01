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    Гравець, який врятував життя Гусєву, буде грати у чемпіонаті Казахстану

    Грузин Джаба Канкава переходить у «Тобол»
    Грузинський півзахисник Джаба Канкава продовжить кар'єру у чемпіонаті Казахстану. Про це повідомляє Sports.kz з посиланням на 1tv.ge. 31-річний капітан збірної Грузії приєднався до «Тоболу» на правах вільного агента. У найближчі дні костанайський клуб офіційно представить свого новачка. Протягом кар'єри Канкава виступав за
    • Вчора, 21:40
    • Розсилка
    Джаба Канкава
    Джаба Канкава

    Грузин Джаба Канкава переходить у «Тобол»

    Грузинський півзахисник Джаба Канкава продовжить кар'єру у чемпіонаті Казахстану.

    Про це повідомляє Sports.kz з посиланням на 1tv.ge.

    31-річний капітан збірної Грузії приєднався до «Тоболу» на правах вільного агента.

    У найближчі дні костанайський клуб офіційно представить свого новачка.

    Протягом кар'єри Канкава виступав за грузинське «Динамо», російську «Аланію», українські «Арсенал», «Дніпро» та «Кривбас» і французькі «Ренн» з «Реймсом».

    Джаба брав участь у фінальному матчі Ліги Європи 2015 року, відігравши за «Дніпро» проти «Севільї» 95 хвилин.

    Він відомий тим, що у матчі проти київського «Динамо» у 2014 році врятував життя капітану киян і збірної України Олегу Гусєву, коли той знепритомнів і проковтнув язика.

    За цей вчинок грузинський футболіст був нагороджений Знаком пошани державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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