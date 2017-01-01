Гравець, який врятував життя Гусєву, буде грати у чемпіонаті Казахстану

Грузин Джаба Канкава переходить у «Тобол»

Грузинський півзахисник Джаба Канкава продовжить кар'єру у чемпіонаті Казахстану. Про це повідомляє Sports.kz з посиланням на 1tv.ge. 31-річний капітан збірної Грузії приєднався до «Тоболу» на правах вільного агента. У найближчі дні костанайський клуб офіційно представить свого новачка. Протягом кар'єри Канкава виступав за



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Джаба Канкава

Грузин Джаба Канкава переходить у «Тобол»

Грузинський півзахисник Джаба Канкава продовжить кар'єру у чемпіонаті Казахстану.

Про це повідомляє Sports.kz з посиланням на 1tv.ge.

31-річний капітан збірної Грузії приєднався до «Тоболу» на правах вільного агента.

У найближчі дні костанайський клуб офіційно представить свого новачка.

Протягом кар'єри Канкава виступав за грузинське «Динамо», російську «Аланію», українські «Арсенал», «Дніпро» та «Кривбас» і французькі «Ренн» з «Реймсом».

Джаба брав участь у фінальному матчі Ліги Європи 2015 року, відігравши за «Дніпро» проти «Севільї» 95 хвилин.

Він відомий тим, що у матчі проти київського «Динамо» у 2014 році врятував життя капітану киян і збірної України Олегу Гусєву, коли той знепритомнів і проковтнув язика.

За цей вчинок грузинський футболіст був нагороджений Знаком пошани державної служби України з надзвичайних ситуацій.