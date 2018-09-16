Гравець збірної Франції зазнав страшної травми і пропустить півроку



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Фото взяте з ресурсу ua-football.com

Корентен Толіссо порвав хрестоподібні зв'язки коліна

Обстеження травми півзахисника «Баварії» Корентена Толіссо підтвердило найгірші побоювання.

Пошкодження, отримане у матчі чемпіонату Німеччини проти леверкузенського «Байєра», виявилося дуже серйозним. У гравця збірної Франції діагностували розрив хрестоподібних зв'язок, і це означає, що він пропустить кілька місяців.

Трохи менш серйозний, але також невтішний діагноз поставили іншому футболісту мюнхенців -Рафіньї - через травму коліна він залишиться поза грою на кілька тижнів.

Цього літа Толіссо став чемпіоном світу у складі збірної Франції.

Джерело: ua-football.com