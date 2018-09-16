Гравець збірної Франції зазнав страшної травми і пропустить півроку
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Фото взяте з ресурсу ua-football.com
Корентен Толіссо порвав хрестоподібні зв'язки коліна
Обстеження травми півзахисника «Баварії» Корентена Толіссо підтвердило найгірші побоювання.
Пошкодження, отримане у матчі чемпіонату Німеччини проти леверкузенського «Байєра», виявилося дуже серйозним. У гравця збірної Франції діагностували розрив хрестоподібних зв'язок, і це означає, що він пропустить кілька місяців.
Трохи менш серйозний, але також невтішний діагноз поставили іншому футболісту мюнхенців -Рафіньї - через травму коліна він залишиться поза грою на кілька тижнів.
Цього літа Толіссо став чемпіоном світу у складі збірної Франції.
Джерело: ua-football.com