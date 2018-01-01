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    Гравець збірної України входить в ТОП-3 гравців Ліги чемпіонів за кількістю фолів

    Найбільше фолів заробив гравець ПСЖ Неймар
    Півзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос входить в число кращих гравців Ліги чемпіонів за кількістю зароблених фолів. Найбільше фолів в нинішній Лізі чемпіонів заробив нападник ПСЖ Неймар - найкорисніший поки гравець турніру. На другому місці - форвард «Ювентуса» Пауло Диба, а на третьому - півзахисник
    • Сьогодні, 10:26
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    Марлос. Фото: ФК Шахтар
    Марлос. Фото: ФК Шахтар

    Найбільше фолів заробив гравець ПСЖ Неймар

    Півзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос входить в число кращих гравців Ліги чемпіонів за кількістю зароблених фолів.

    Найбільше фолів в нинішній Лізі чемпіонів заробив нападник ПСЖ Неймар - найкорисніший поки гравець турніру. На другому місці - форвард «Ювентуса» Пауло Диба, а на третьому - півзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос, який, нагадаємо, входить в десятку кращих гравців нинішньої ЛЧ за кількістю обводок.

    Кращі футболісти групового раунду Ліги чемпіонів за кількістю зароблених фолів:

    1. Неймар (ПСЖ) – 24;
    2. Пауло Диба («Ювентус») – 18;
    3. Марлос («Шахтар») – 17;
    4. Таліска («Бешикташ») – 17;
    5. Ясін Браімі («Порту») – 14.

    У командному заліку за кількістю зароблених фолів «Шахтар» займає 12-е місце серед всіх учасників групового раунду - в цілому на «гірників» порушували правила 74 рази. Самі ж «оранжево-чорні» сфолили 61 разів, а це восьмий результат в рейтингу коректності.

    Джерело: zbirna.com

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