Гравець збірної України входить в ТОП-3 гравців Ліги чемпіонів за кількістю фолів

Найбільше фолів заробив гравець ПСЖ Неймар

Півзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос входить в число кращих гравців Ліги чемпіонів за кількістю зароблених фолів. Найбільше фолів в нинішній Лізі чемпіонів заробив нападник ПСЖ Неймар - найкорисніший поки гравець турніру. На другому місці - форвард «Ювентуса» Пауло Диба, а на третьому - півзахисник



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Марлос. Фото: ФК Шахтар

Найбільше фолів заробив гравець ПСЖ Неймар

Півзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос входить в число кращих гравців Ліги чемпіонів за кількістю зароблених фолів.

Найбільше фолів в нинішній Лізі чемпіонів заробив нападник ПСЖ Неймар - найкорисніший поки гравець турніру. На другому місці - форвард «Ювентуса» Пауло Диба, а на третьому - півзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос, який, нагадаємо, входить в десятку кращих гравців нинішньої ЛЧ за кількістю обводок.

Кращі футболісти групового раунду Ліги чемпіонів за кількістю зароблених фолів:

1. Неймар (ПСЖ) – 24;

2. Пауло Диба («Ювентус») – 18;

3. Марлос («Шахтар») – 17;

4. Таліска («Бешикташ») – 17;

5. Ясін Браімі («Порту») – 14.

У командному заліку за кількістю зароблених фолів «Шахтар» займає 12-е місце серед всіх учасників групового раунду - в цілому на «гірників» порушували правила 74 рази. Самі ж «оранжево-чорні» сфолили 61 разів, а це восьмий результат в рейтингу коректності.

Джерело: zbirna.com