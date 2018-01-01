Гравець збірної України ввійшов до символічної збірної року чемпіонату Іспанії

Пустовий став найкращим у Лізі ACB за блок-шотами

Центровий збірної України та «Обрадойро» Артем Пустовий увійшов до символічної збірної року чемпіонату Іспанії з баскетболу за статистичними показниками. Пустовий став найкращим у Лізі ACB за блок-шотами. За 2017-ий рік він 49 блок-шотів у 32-х матчах. У середньому 1,53 за матч. Українець також очолює рейтинг блок-шотів у поточному



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Артем Пустовий. Фото: ФБУ

Пустовий став найкращим у Лізі ACB за блок-шотами

Центровий збірної України та «Обрадойро» Артем Пустовий увійшов до символічної збірної року чемпіонату Іспанії з баскетболу за статистичними показниками.

Пустовий став найкращим у Лізі ACB за блок-шотами. За 2017-ий рік він 49 блок-шотів у 32-х матчах. У середньому 1,53 за матч.

Українець також очолює рейтинг блок-шотів у поточному сезоні чемпіонату Іспанії. Наразі в нього 32 блок-шоти в 12-ти поєдинках – 2,29 за матч.

Джерело: depo сектор