Гравець збірної України ввійшов до символічної збірної року чемпіонату Іспанії
- Сьогодні, 20:11
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Артем Пустовий. Фото: ФБУ
Пустовий став найкращим у Лізі ACB за блок-шотами
Центровий збірної України та «Обрадойро» Артем Пустовий увійшов до символічної збірної року чемпіонату Іспанії з баскетболу за статистичними показниками.
Пустовий став найкращим у Лізі ACB за блок-шотами. За 2017-ий рік він 49 блок-шотів у 32-х матчах. У середньому 1,53 за матч.
Українець також очолює рейтинг блок-шотів у поточному сезоні чемпіонату Іспанії. Наразі в нього 32 блок-шоти в 12-ти поєдинках – 2,29 за матч.
Джерело: depo сектор