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    Гравець збірної України ввійшов до символічної збірної року чемпіонату Іспанії

    Пустовий став найкращим у Лізі ACB за блок-шотами
    Центровий збірної України та «Обрадойро» Артем Пустовий увійшов до символічної збірної року чемпіонату Іспанії з баскетболу за статистичними показниками. Пустовий став найкращим у Лізі ACB за блок-шотами. За 2017-ий рік він 49 блок-шотів у 32-х матчах. У середньому 1,53 за матч. Українець також очолює рейтинг блок-шотів у поточному
    • Сьогодні, 20:11
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    Артем Пустовий. Фото: ФБУ
    Артем Пустовий. Фото: ФБУ

    Пустовий став найкращим у Лізі ACB за блок-шотами

    Центровий збірної України та «Обрадойро» Артем Пустовий увійшов до символічної збірної року чемпіонату Іспанії з баскетболу за статистичними показниками.

    Пустовий став найкращим у Лізі ACB за блок-шотами. За 2017-ий рік він 49 блок-шотів у 32-х матчах. У середньому 1,53 за матч.

    Українець також очолює рейтинг блок-шотів у поточному сезоні чемпіонату Іспанії. Наразі в нього 32 блок-шоти в 12-ти поєдинках – 2,29 за матч.

    Джерело: depo сектор

    рейтинг баскетбол
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