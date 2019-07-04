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    Грузинських регбістів вигнали з московської команди

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    Реваз Бродзелі&nbsp; - Грузинських регбістів вигнали з московської команди
    Реваз Бродзелі 
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    Спортсменам помстилися за підтримку протестів у Тбілісі

    Московська «Слава» виключила зі свого складу грузинських регбістів Реваза Бродзелі та Сабу Ілурідзе через знаки на підтримку протестів у Тбілісі.

    Під час матчу російського чемпіонату вони після одного з ігрових епізодів закрили руками одне око, що символізувало підтримку протестів у Тбілісі. Поліція там жорстоко розганяла мітингарів, багато з яких отримали пошкодження очей.

    «Під час мого перебування в Росії було багато неприємних моментів стосовно моєї країни, тому я таким чином підтримав протестувальників», - зазначив у коментарі On.ge Ілурідзе.

    Наразі обидва спортсмени перебувають на батьківщині.

    Протести в Грузії спалахнули в червні після провокативного виступу російського депутата нелегітимної госдуми Сєргєя Гаврілова в парламенті.

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