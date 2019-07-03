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    Три сотні російських спортсменів підозрюють в допінгових порушеннях

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    WADA - Три сотні російських спортсменів підозрюють в допінгових порушеннях
    WADA
    The European Olympic Committees

    WADA продовжує розслідувати масові порушення антидопінгових правил у російському спорті

    Всесвітнє антидопінгове аґентство (WADA) виявило ще 298 підозрюваних у порушенні антидопінгових правил у російському спорті. Це стало наслідком продовження справи з розслідування масових порушень серед російських атлетів.

    WADA перевірила 2262 проби з російської антидопінгової лабораторії. 578 зразків від 298 спортсменів викликали підозри та стали пріоритетними для розслідування.

    Дані про 43-х спортсменів з 298-ми підозрюваних уже передані в відповідні міжнародні федерації.

    Раніше повідомлялося, що Росію можуть відсторонити від Олімпіади-2020 через масові порушення антидопінгових правил.

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