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    Грузинський захисник «Шахтаря» кинув дружину заради «Міс Україна»

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    Футболіст швидко змінив білявку на брюнетку - Грузинський захисник «Шахтаря» кинув дружину заради «Міс Україна»
    Футболіст швидко змінив білявку на брюнетку

    Давид Хочолава стрімко змінює сімейний статус

    Грузинський захисник «Шахтаря» Давид Хочолава судячи з усього втратив голову від краси Українських дівчат. 2018-го року футболіст стрімко одружися на ефектній одеситці Аліні, хоча за кілька місяців до того зізнавався що він самотній. Пара випромінювала щастя, і ділилася в соцмережах численними спільними фото.

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    Аліна і Давид здавалися такими щасливими
    Аліна і Давид здавалися такими щасливими
    Аліна і Давид здавалися такими щасливими

    Втім ідилія тривала не довго… Днями Давид опублікував в своєму інстаграмі фото з відпустки в Парижі, який вони так полюбляли відвідувати з дружиною. Втім компанію в столиці Франції футболістку  склала аж ніяк не Аліна, а красива брюнетка. Як з’ясувалося, Хочолава відпочивав з відомою українською красунею Юлією Сидоренко.

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    Нова пасія гарячого грузинського хлопця .

    2013 року Юлія входила в ТОП-50 найкрасивіших жінок України, а 2016-го стала фіналісткою конкурсу «Міс Україна». Про розрив сосунків з Аліною свідчить і той факт, що екс-дружина зрадливого футболіста змінила прізвище в своєму акаунті в соцмережаг.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Україна Давид Хочолава
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