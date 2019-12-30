Грузинський захисник «Шахтаря» кинув дружину заради «Міс Україна»



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Футболіст швидко змінив білявку на брюнетку

Давид Хочолава стрімко змінює сімейний статус

Грузинський захисник «Шахтаря» Давид Хочолава судячи з усього втратив голову від краси Українських дівчат. 2018-го року футболіст стрімко одружися на ефектній одеситці Аліні, хоча за кілька місяців до того зізнавався що він самотній. Пара випромінювала щастя, і ділилася в соцмережах численними спільними фото.

Втім ідилія тривала не довго… Днями Давид опублікував в своєму інстаграмі фото з відпустки в Парижі, який вони так полюбляли відвідувати з дружиною. Втім компанію в столиці Франції футболістку склала аж ніяк не Аліна, а красива брюнетка. Як з’ясувалося, Хочолава відпочивав з відомою українською красунею Юлією Сидоренко.

Нова пасія гарячого грузинського хлопця .

2013 року Юлія входила в ТОП-50 найкрасивіших жінок України, а 2016-го стала фіналісткою конкурсу «Міс Україна». Про розрив сосунків з Аліною свідчить і той факт, що екс-дружина зрадливого футболіста змінила прізвище в своєму акаунті в соцмережаг.