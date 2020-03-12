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    Губернаторка Токіо: Відміна Олімпіади через коронавірус неможлива

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    Коїке Юріко вважає, що Олімпіада має відбутися у запланований час - Губернаторка Токіо: Відміна Олімпіади через коронавірус неможлива
    Коїке Юріко вважає, що Олімпіада має відбутися у запланований час
    Asia Society

    Разом з тим, Коїке Юріко визнала, що остаточне рішення – за Міжнародним олімпйським комітетом

    Губернаторка Токіо Коїке Юріко прокоментувала можливе скасування або перенесення літніх Олімпійських ігор 2020 року.

    Юріко визнає, що пандемія коронавірусу значно впливає на підготовку до Ігор, але їх скасування неможливе. «Ми провели велику підготовчу роботу. Міжнародний олімпійський комітет розгляне ситуацію комплексно і ухвалить якесь рішення», - наводить слова Юріко агентство Kyodo.

    Олімпійські ігри в Токіо повинні відбутися з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Спалах COVID-19 був зафіксований у Китаї наприкінці минулого року. За останніми даними, від нього померло понад 4,5 тисячі осіб. При цьому з числа тих, хто заразився, вилікувалося понад 66 тисяч.

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    Міжнародний олімпійський комітет Олімпіада-2020 коронавірус
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