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    Сезон НБА зупинено - у зірки Ліги знайшли коронавірус

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    НБА зупиняє сезон - Сезон НБА зупинено - у зірки Ліги знайшли коронавірус
    НБА зупиняє сезон

    Китайський коронавірус завітав до США й одразу зайшов з козирів

    Ситуація з пандемією COVID-19 розгортається стрімко - ще донедавна в НБА кепкували з цієї теми, а ЛеБрон Джеймс заявляв, що не буде грати без глядачів. Нині ситуація кардинально змінилась.

    Ліга провела тестування своїх гравців на коронавірус - виявилось, що небезпечна хвороба вже в НБА - позитивний результат тесту на коронавірус дали проби зірки світового баскетболу - француза Руді Ґобера. Пізніше діагноз підтвердився у його  одноклубника Еммануеля Мудіая.

    Після цього НБА терміново повідомила  про те, що сезон-2019/20 призупинено.

    Про це стало відомо просто перед сьогоднішнім матчем «Юти», яка мала грати з клубом «Оклахома-Ситі». Зустріч було відменено, а всіх гравців, представників клубів і глядачів - зачинено на карантин на стадіоні «Чесапік Енерджі-Арені», де мав відбутись матч.

    Зразу після цього НБА виступила із заявою, що все сьогодніші матчі відмічено, а залишок сезону відкладено на неопределений термін.

    Також відправлялася на двонедельний карантин представники п'яти команд, проти яких «Юта» Гобера грала в останні 10 днів. Це «Кливленд», «Нью-Йорк», «Бостон», «Детройт» та «Торонто».

    Коронавірус COVID-2019 в США діагностовано у 1311 людини, 38 з них загинули. У всіх миру більш 126 тисяч випадків захворювання і 4,6 тисячі летальних. Особливо постраждали на даний час Китай, Італія, Іран та Республіка Корея. 

    На фоні цих новин США на місяць закривають транспортне сполучення з Європою та разом з НБА йдуть на карантин.

    США НБА Руді Ґобер коронавірус
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