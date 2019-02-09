Гусєв: Перед пенальті швейцарцям ми говорили Мілевському: «Тільки не бий як на Європі»
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Олег Гусєв забив швейцарцям заключний одинадцятиметровий
FIFA.com
Артем дуже ризикував, коли не послухав
Екс-гравець збірної України Олег Гусєв згадав гол Артема Мілевського в серії пенальті в матчі проти Швейцарії на чемпіонаті світу-2006.
«Мілевський приїхав з молодіжного чемпіонату Європи. Йшов бити, і йому всі говорили: «Тільки не як на Європі. Тільки не як на Європі».
Що у нього відбувалося в голові? Не знаю.
Ну ось Смолов спробував так само - тепер вигнанець у Росії. Не знаю, чи надовго.
Зараз всі згадують гол Мілевського, а промах міг перекреслити все», - сказав Гусєв.
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Пенальті Мілевського швейцарцям у 2006-му
Джерело: Зе Інтерв'юєр