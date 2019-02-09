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    Гусєв: Перед пенальті швейцарцям ми говорили Мілевському: «Тільки не бий як на Європі»

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    Олег Гусєв забив швейцарцям заключний одинадцятиметровий - Гусєв: Перед пенальті швейцарцям ми говорили Мілевському: «Тільки не бий як на Європі»
    Олег Гусєв забив швейцарцям заключний одинадцятиметровий
    FIFA.com

    Артем дуже ризикував, коли не послухав

    Екс-гравець збірної України Олег Гусєв згадав гол Артема Мілевського в серії пенальті в матчі проти Швейцарії на чемпіонаті світу-2006.

    «Мілевський приїхав з молодіжного чемпіонату Європи. Йшов бити, і йому всі говорили: «Тільки не як на Європі. Тільки не як на Європі».

    Що у нього відбувалося в голові? Не знаю.

    Ну ось Смолов спробував так само - тепер вигнанець у Росії. Не знаю, чи надовго.

    Зараз всі згадують гол Мілевського, а промах міг перекреслити все», - сказав Гусєв.

     Читайте також: Гусєв: «Коли Ващук відмовився від розписки, стало зрозуміло, що добровільно боргу він не віддасть»
    Пенальті Мілевського швейцарцям у 2006-му

    Джерело: Зе Інтерв'юєр

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