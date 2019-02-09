Гусєв: Перед пенальті швейцарцям ми говорили Мілевському: «Тільки не бий як на Європі»



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Олег Гусєв забив швейцарцям заключний одинадцятиметровий FIFA.com

Артем дуже ризикував, коли не послухав

Екс-гравець збірної України Олег Гусєв згадав гол Артема Мілевського в серії пенальті в матчі проти Швейцарії на чемпіонаті світу-2006.

«Мілевський приїхав з молодіжного чемпіонату Європи. Йшов бити, і йому всі говорили: «Тільки не як на Європі. Тільки не як на Європі».

Що у нього відбувалося в голові? Не знаю.

Ну ось Смолов спробував так само - тепер вигнанець у Росії. Не знаю, чи надовго.

Зараз всі згадують гол Мілевського, а промах міг перекреслити все», - сказав Гусєв.

Пенальті Мілевського швейцарцям у 2006-му

Джерело: Зе Інтерв'юєр