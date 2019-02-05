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    Гусєв: «Коли Ващук відмовився від розписки, стало зрозуміло, що добровільно боргу він не віддасть»

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    Олегу Гусєву є що втрачати - Гусєв: «Коли Ващук відмовився від розписки, стало зрозуміло, що добровільно боргу він не віддасть»
    Олегу Гусєву є що втрачати
    UA-Футбол

    Футболістів розсварили великі гроші

    Колишній футболіст київського «Динамо» Олег Гусєв розповів свою версію конфлікту з Владиславом Ващуком. Колишні одноклубники сперечаються за суттєву грошову суму. Яку Олег начебто позичив Владиславу.

    «У 2008 році Ващук позичив у мене 60 тисяч євро, - сказав Гусєв «Спорт-Експресу». - Він взяв гроші на 2 місяці. Яка сума була повернена? 10 тисяч євро, десь через рік. Як Ващук пояснював затримку платежу? «Є труднощі. Почекай ще трохи. Все поверну».

    Я зрозумів, що цього не станеться торік. Я сказав йому: «Справа тягнеться надто довго. Напиши розписку». Він навідріз відмовився. Стало зрозуміло, що добровільно цих грошей він не віддасть. Якби існувала розписка, зараз питання вирішувалося б значно простіше і швидше».

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