Гусєв вийшов на третє місце за кількістю матчів у складі «Динамо»

Півзахисник випередив в списку Анатолія Дем'яненка

Півзахисник «Динамо» Олег Гусєв піднявся на третю сходинку за кількістю матчів у складі київського клубу. На рахунку 34-річного українця 442 матчу у футболці «Динамо». 295 матчів хавбек провів у прем'єр-лізі, 98 в єврокубках, 43 в Кубку України і шість в Суперкубку України. Олег Гусєв випередив в списку Анатолія



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Олег Гусєв. Фото: ФК Динамо

Півзахисник випередив в списку Анатолія Дем'яненка

Півзахисник «Динамо» Олег Гусєв піднявся на третю сходинку за кількістю матчів у складі київського клубу.

На рахунку 34-річного українця 442 матчу у футболці «Динамо».

295 матчів хавбек провів у прем'єр-лізі, 98 в єврокубках, 43 в Кубку України і шість в Суперкубку України.

Олег Гусєв випередив в списку Анатолія Дем'яненка, на рахунку якого 439 матчів.

У поточному сезоні Гусєв зіграв в чотирьох матчах у складі «Динамо», в яких зробив один ассист.

Джерело: dynamo.kiev.ua