Гусєв вийшов на третє місце за кількістю матчів у складі «Динамо»
- Сьогодні, 10:28
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Олег Гусєв. Фото: ФК Динамо
Півзахисник випередив в списку Анатолія Дем'яненка
Півзахисник «Динамо» Олег Гусєв піднявся на третю сходинку за кількістю матчів у складі київського клубу.
На рахунку 34-річного українця 442 матчу у футболці «Динамо».
295 матчів хавбек провів у прем'єр-лізі, 98 в єврокубках, 43 в Кубку України і шість в Суперкубку України.
Олег Гусєв випередив в списку Анатолія Дем'яненка, на рахунку якого 439 матчів.
У поточному сезоні Гусєв зіграв в чотирьох матчах у складі «Динамо», в яких зробив один ассист.
Джерело: dynamo.kiev.ua