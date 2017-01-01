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    Гусєв вийшов на третє місце за кількістю матчів у складі «Динамо»

    Півзахисник випередив в списку Анатолія Дем'яненка
    Півзахисник «Динамо» Олег Гусєв піднявся на третю сходинку за кількістю матчів у складі київського клубу. На рахунку 34-річного українця 442 матчу у футболці «Динамо». 295 матчів хавбек провів у прем'єр-лізі, 98 в єврокубках, 43 в Кубку України і шість в Суперкубку України. Олег Гусєв випередив в списку Анатолія
    • Сьогодні, 10:28
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    Олег Гусєв. Фото: ФК Динамо
    Олег Гусєв. Фото: ФК Динамо

    Півзахисник випередив в списку Анатолія Дем'яненка

    Півзахисник «Динамо» Олег Гусєв піднявся на третю сходинку за кількістю матчів у складі київського клубу.

    На рахунку 34-річного українця 442 матчу у футболці «Динамо».

    295 матчів хавбек провів у прем'єр-лізі, 98 в єврокубках, 43 в Кубку України і шість в Суперкубку України.

    Олег Гусєв випередив в списку Анатолія Дем'яненка, на рахунку якого 439 матчів.

    У поточному сезоні Гусєв зіграв в чотирьох матчах у складі «Динамо», в яких зробив один ассист.

    Джерело: dynamo.kiev.ua

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