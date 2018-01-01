Гутор може перейти в БАТЕ або «Динамо» Брест

Минулий клуб Гутора – одеський «Чорноморець»

Екс-воротар «Чорноморця» Олександр Гутор може повернутися в Білорусь. БАТЕ розглядає можливість повернення Гутора до команди, за яку воротар виступав з 2006 по 2012 рік. Також серйозний інтерес до гравця проявляє брестське «Динамо». Про це інформує білоруська Tribuna з посиланням на ТК «Беларусь 5». Першу



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Олександр Гутор. Фото: Трибуна

Минулий клуб Гутора – одеський «Чорноморець»

Екс-воротар «Чорноморця» Олександр Гутор може повернутися в Білорусь.

БАТЕ розглядає можливість повернення Гутора до команди, за яку воротар виступав з 2006 по 2012 рік.

Також серйозний інтерес до гравця проявляє брестське «Динамо». Про це інформує білоруська Tribuna з посиланням на ТК «Беларусь 5».

Першу половину сезону Гутор провів у «Чорноморці», за яких провів 12 матчів.

Джерело: Футбол 24