Гвоздик анонсував об’єднання чемпіонських титулів



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Олександр Гвоздик Твіттер

У наступному бою український боксер зустрінеться з росіянином Бетербієвим

Український чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик прокоментував наступний поєдинок проти російського чемпіона за версією IBF Артура Бетербієва.

«Моєю першою метою було завоювання чемпіонського титулу. Зараз я хочу об’єднати титули і моя місія починається з Бетербієва. Це буде видовищний бій. Глядачі отримають насолоду. Єдине, що я знаю – я буду абсолютним чемпіоном», - передає слова Гвоздика Boxing news 24.

Бій Гвоздика з Бетербієвим відбудеться 18 жовтня у Філадельфії.

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