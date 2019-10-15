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    Гвоздик анонсував об’єднання чемпіонських титулів

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    Олександр Гвоздик - Гвоздик анонсував об’єднання чемпіонських титулів
    Олександр Гвоздик
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    У наступному бою український боксер зустрінеться з росіянином Бетербієвим

    Український чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик прокоментував наступний поєдинок проти російського чемпіона за версією IBF Артура Бетербієва.

    «Моєю першою метою було завоювання чемпіонського титулу. Зараз я хочу об’єднати титули і моя місія починається з Бетербієва. Це буде видовищний бій. Глядачі отримають насолоду. Єдине, що я знаю – я буду абсолютним чемпіоном», - передає слова Гвоздика Boxing news 24.

    Бій Гвоздика з Бетербієвим відбудеться 18 жовтня у Філадельфії.

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