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    Українського боксера Гвоздика буде тренувати відомий американський фахівець

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    Олександр Гвоздик - Українського боксера Гвоздика буде тренувати відомий американський фахівець
    Олександр Гвоздик

    Атлас не тренувався з 2016 року, коли допомагав Тімоті Бредлі готуватися до бою з Менні Пакьяо

    Відомий американський тренер, який останнім часом працював аналітиком на ESPN, Тедді Атлас став новим тренером Олександра Гвоздика (15-0, 12 KO).

    Атлас замінить Марко Контрераса, який раніше працював з Гвоздиком.

    Тренування Олександра проходитимуть в Окснарді, Каліфорнія, відкритий табір почнеться в середині жовтня.

    Варіант роботи з українцем тренеру запропонував менеджер боксера Егіс Клімас.

    Атлас не тренувався з 2016 року, коли допомагав Тімоті Бредлі готуватися до бою з Менні Пакьяо.

    Бій за пояс WBC в напівважкій вазі Гвоздик - Стівенсон відбудеться 1 грудня в Квебеку.

    Як відомо, у березні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Амара.

    Джерело: Tribuna.com

    бокс Олександр Гвоздик
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