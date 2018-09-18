Українського боксера Гвоздика буде тренувати відомий американський фахівець



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Олександр Гвоздик

Атлас не тренувався з 2016 року, коли допомагав Тімоті Бредлі готуватися до бою з Менні Пакьяо

Відомий американський тренер, який останнім часом працював аналітиком на ESPN, Тедді Атлас став новим тренером Олександра Гвоздика (15-0, 12 KO).

Атлас замінить Марко Контрераса, який раніше працював з Гвоздиком.

Тренування Олександра проходитимуть в Окснарді, Каліфорнія, відкритий табір почнеться в середині жовтня.

Варіант роботи з українцем тренеру запропонував менеджер боксера Егіс Клімас.

Атлас не тренувався з 2016 року, коли допомагав Тімоті Бредлі готуватися до бою з Менні Пакьяо.

Бій за пояс WBC в напівважкій вазі Гвоздик - Стівенсон відбудеться 1 грудня в Квебеку.

Як відомо, у березні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Амара.

Джерело: Tribuna.com