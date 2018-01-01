Хачеріді не збирається в «Трабзонспор» і продовжує переговори з «Динамо»

У нинішньому сезоні 30-річний Хачеріді провів 23 матчі і забив один гол

Провідний захисник «Динамо» Євген Хачеріді має шанси продовжити контракт з київським клубом. Чинний контракт гравця завершується влітку 2018 року, тому ЗМІ спекулюють на тему можливого інтересу до Хачеріді з боку різних клубів, переважно грецьких і турецьких. Раніше вже повідомлялося про інтерес до футболіста керівництва



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Євген Хачеріді. Фото: fcdynamoua

У нинішньому сезоні 30-річний Хачеріді провів 23 матчі і забив один гол

Провідний захисник «Динамо» Євген Хачеріді має шанси продовжити контракт з київським клубом.

Чинний контракт гравця завершується влітку 2018 року, тому ЗМІ спекулюють на тему можливого інтересу до Хачеріді з боку різних клубів, переважно грецьких і турецьких.

Раніше вже повідомлялося про інтерес до футболіста керівництва «Трабзонспора», проте агент гравця продовжує заперечувати подібну інформацію.

«Тут нема чого коментувати. Ніяких переговорів з «Трабзонспором» у нас не було. Хачеріді - гравець «Динамо», і зараз ми продовжуємо обговорення продовження контракту», - цитує Івана Пироженка sanalbasin.com

У нинішньому сезоні 30-річний Хачеріді провів 23 матчі і забив один гол.

Джерело: sportarena.com