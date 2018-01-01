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    Хачеріді не збирається в «Трабзонспор» і продовжує переговори з «Динамо»

    У нинішньому сезоні 30-річний Хачеріді провів 23 матчі і забив один гол
    Провідний захисник «Динамо» Євген Хачеріді має шанси продовжити контракт з київським клубом. Чинний контракт гравця завершується влітку 2018 року, тому ЗМІ спекулюють на тему можливого інтересу до Хачеріді з боку різних клубів, переважно грецьких і турецьких. Раніше вже повідомлялося про інтерес до футболіста керівництва
    • Сьогодні, 18:39
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    Євген Хачеріді. Фото:&nbsp;<span>fcdynamoua</span>
    Євген Хачеріді. Фото: fcdynamoua

    У нинішньому сезоні 30-річний Хачеріді провів 23 матчі і забив один гол

    Провідний захисник «Динамо» Євген Хачеріді має шанси продовжити контракт з київським клубом.

    Чинний контракт гравця завершується влітку 2018 року, тому ЗМІ спекулюють на тему можливого інтересу до Хачеріді з боку різних клубів, переважно грецьких і турецьких.

    Раніше вже повідомлялося про інтерес до футболіста керівництва «Трабзонспора», проте агент гравця продовжує заперечувати подібну інформацію.

    «Тут нема чого коментувати. Ніяких переговорів з «Трабзонспором» у нас не було. Хачеріді - гравець «Динамо», і зараз ми продовжуємо обговорення продовження контракту», - цитує Івана Пироженка sanalbasin.com

    У нинішньому сезоні 30-річний Хачеріді провів 23 матчі і забив один гол.

    Джерело: sportarena.com

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