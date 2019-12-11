Британський промоутер Хірн уточнив дату бою Усик – Чісора



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Олександр Усик Твіттер

Поєдинок має відбутися навесні наступного року

Британський промоутер Едді Хірн розповів про подальші плани українського боксера Олександра Усика та уточнив ймовірний час його бою проти Дерека Чісори.

Бій має відбутися навесні наступного року.

«Бій Чісора – Усик ймовірно відбудеться на початку березня. Потім Усик битиметься з переможцем бою Джошуа – Палєв», - передає слова Хірна ESPN.

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Олександр Усик переможно дебютував в жовтні в надважкій ваговій категорії. Технічним нокаутом він здолав американця Чезза Візерспуна.

Наразі в таборі українського боксера заявляють про його готовність до чемпіонських боїв.

Раніше повідомлялося, що наступним суперником Усика у першій половині 2020 року може стати Дерек Чісора. А ймовірний бій проти Джошуа може відбутися на стадіоні лондонського «Тоттнема».